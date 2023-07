"Hepatitidy se vyšetřují pomocí několika metod. Provádí se biochemická vyšetření, protože pro žloutenky jsou cílovým orgánem játra. Dále se vyšetřuje sérologicky, a to vyšetřením antigenu a protilátek a přímou detekcí virové RNA," informuje Šimečková.

Vyšetřuje se syfilis i HIV

V laboratoři vyšetřují dárcům krevní vzorky na přítomnost HIV, syfilis a žloutenky typu B a C. "Pokud je některé z vyšetření reaktivní, to znamená, že existuje riziko, že má daný dárce žloutenku, opakujeme vyšetření ještě dvakrát. Pokud jsou dva výsledky reaktivní, odesílá se plazma dárce do Národní referenční laboratoře pro virové hepatitidy (SZÚ – Praha) ke kontrole," dodává Šimečková.

Příští rok bude krev vyšetřována mnohem důkladněji

"Od roku 2024 budeme, na základě změny ve vyhlášce o lidské krvi, každý odběr vyšetřovat metodou NAT, to je metoda přímé detekce virové RNA, a to na nově pořízeném analyzátoru PANTHER. Touto metodou budeme vyšetřovat hepatitidu B, hepatitidu C, hepatitidu A, HIV a parvovirus. Cílem změn v legislativě je ještě více zaručit bezpečnost transfúzních přípravků," uzavřela Michaela Šimečková.

Hepatitida se vyskytuje ve variantách A, B, C, D, E a G, přičemž očkování existuje pouze pro typy A a B. Varianta A je známa jako „nemoc špinavých rukou“ a souvisí obvykle se zhoršenou hygienou. Varianta B se přenáší krví, pohlavním stykem a z matky na dítě při porodu.

Nejnebezpečnějším typem žloutenky je C, který se rovněž přenáší krví a vzácně pohlavním stykem. Závažným rizikem je přechod do chronického stádia. Ze statistik vyplývá, že tímto typem viru je infikováno přibližně 0,2 - 0,5 procent naší populace. Typ D se rozvíjí pouze u lidí již nakažených typem B, typ E byl dříve spojován s cestováním do zemí s horší kvalitou pitné vody, poslední dobou ovšem narůstá počet nákaz získaných v tuzemsku. Typ G je nejnovějším typem hepatitidy, o kterém je zatím známo velmi málo, šíří se krví a je nejčastější u uživatelů nitrožilních drog, hemofiliků a hemodialyzovaných.