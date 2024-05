„Dnes se používá k diagnostice různých onemocnění. Od neurologických přes ortopedická, kardiologická po onkologická. Často se používá k vyšetření mozku a míchy. Například pomáhá při diagnostice mozkových nádorů, mrtvice, roztroušené sklerózy, epilepsie a dalších neurologických onemocnění,“ vysvětlila lékařka pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Šumperk Irena Müllerová.

Tři projekty z peněz EU, které se v Olomouckém kraji povedly. Podívejte se

Vyšetření na magnetické rezonanci je poměrně zdlouhavé. Kvůli vysokému hluku, který připomíná údery kladivem, za nímž stojí překlápění magnetických polí během vyšetření, je také velmi nepříjemné. V Nemocnici Šumperk je nyní magnetická rezonance nově vybavena technologií, která s pomocí umělé inteligence dobu vyšetření významně zkracuje.

Odvaha na fotkách se vyplatila. Dětská onkologie získala 50 tisíc

„Jedná se o technologii rekonstrukce obrazu poháněnou umělou inteligencí, která z hrubých dat generuje obrazy s vysokým rozlišením. Obraz se nasbírá rychleji a umělá inteligence ho umí následně díky rekonstrukčnímu algoritmu dopočítat. Program navíc dokáže velmi inteligentně odstranit šum z obrazů, což vede ke zvýšenému anatomickému a prostorovému rozlišení. V konečném důsledku tak umožňuje nejen rychlejší vyšetření pacienta, ale i výsledné obrázky jsou kvalitnější,“ popsala Irena Müllerová.

Díky technologické novince tak pacienti stráví v magnetické rezonanci méně času. Ocení to zejména klaustrofobici, pro které může být nehybné ležení v hlasitém tunelu hodně nepříjemným zážitkem.

„Navíc když se doba skenování výrazně zkrátí, snižují se tím také šance na pohyb pacienta během vyšetření. Tím se snižuje i riziko následných opakovaných skenů. Zároveň nám tato metoda umožňuje efektivněji tvořit takzvané 3D sekvence, které jsou v dnešní době pro hodnocení snímku magnetickou rezonancí téměř nutností,“ jmenovala další výhody technologické inovace Irena Müllerová.

Místo sádry voděodolná a pohodlná fixace. Prostějovská nemocnice zavádí novinku

O nasazení umělé inteligence v medicíně se ve světě intenzivně hovoří už několik let. Podle řady odborníků by v budoucnu právě umělá inteligence mohla zkrátit vyšetření na magnetické rezonanci tak zásadně, že by díky tomu mohlo dojít k značnému navýšení kapacity zdravotnického přístroje, který by tak za stejný čas mohl vyšetřit mnohem více nemocných.V šumperské nemocnici vyšetří ročně na pracovišti magnetické rezonance zhruba pět tisíc lidí, kteří na vyšetření čekají průměrně asi dva měsíce.

I tahle doba by se ale mohla v budoucnu právě díky využití umělé inteligence zkrátit.Umělá inteligence pomáhá mimo jiné lékařům šumperské nemocnice také s vyhodnocováním rentgenových snímků. Nemocnice jako jedno z prvních zdravotnických zařízení v Česku spojila síly s českou společností Carebot, jejíž asistenční software pomáhá hledat, za pomoci umělé inteligence, v rentgenových snímcích hrudníku různé nálezy.