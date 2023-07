Bootfitting v AGEL Sport Clinic v prostějovské nemocnici.Zdroj: Nemocnice AGEL ProstějovAnatomické vložky je možné vyrobit nejen na míru danému člověku, ale i na míru dané obuvi. Běžně proto na pracovišti vyrábějí vložky nejen do běžeckých bot, ale třeba i do lyžáků, bruslí nebo cyklistické obuvi.

Výrobě vložek předchází komplexní podologická prohlídka s diagnostikou poruch funkce nohy. Ta nejen zmapuje anatomii chodidel, ale celkově zhodnotí případné obtíže či asymetrie a umožní navrhnout vložky, které budou zamezovat dalšímu nevhodnému přetěžování.



"Vyšetření nohou je nezbytným předpokladem pro přesné zhodnocení nejen pohybových obtíží souvisejících s chůzí, ale také při bolestech v zádech, například bederní, ale i krční páteře," vysvětluje fyzioterapeutka.

Ačkoliv je bootfitting určen primárně sportovcům, dopřát si je může i kdokoliv jiný, kdo chce svým chodidlům a přeneseně celému pohybovému aparátu dopřát optimální podporu a komfort. "Vložky jsou vhodné do veškeré sportovní obuvi. Hodí se ale i pro běžné nošení do jakékoliv uzavřené obuvi a dokonce umíme vyrobit i ztenčené vložky například do dámských balerín," doplňuje Marta Hrubá.

Zájemci o individuálně tvarované vložky do bot se mohou obracet na prostějovské pracoviště AGEL Sport Clinic pomocí webu sportclinic.agel.cz, nebo telefonicky na čísle 601 328 867.

Cena za individuálně tvarované vložky je 1750 korun za první pár a 1150 korun za každý další.