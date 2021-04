Dnes firma prodává s takovým úspěchem, že rok 2020 zakončili s obratem 40 milionů. Na počátku cesty k oblíbeným a chutným produktům ale stála, překvapivě, nespokojenost.

„Odmala mám rád dobré jídlo, ruku v ruce s tím mě ale provázely problémy s váhou. Kvůli hubnutí jsem držel diety a zkoušel zdravou výživu. Jenže výrobci, věrni zásadě – co je zdravé není dobré, považovali za zlatý standard výrobky chutnající jako písek s blátem pochybné kvality a na zákazníka nahlíželi jako na cvičící stroj, který snese všechno,“ popisuje Sosýn s tím, že podle něj koktejl po tréningu má být nejen prospěšný, ale být i tou dobrotou za odměnu.

„Místo, aby se člověk těšil na nějaký hříšek v podobě zákusku nebo pizzy, těší se na náš protein,“ dodává.

Začátky nebyly snadné

Začátky Protein&Co. nebyly snadné. „Oba jsme s manželkou studovali lékařskou fakultu a měli jsme malého syna. Chodil jsem tedy do školy, odpoledne hlídal a večer, když štafetu přebírala žena, jsem nasedl do auta, které mi půjčili rodiče, a rozvážel jsem produkty mezi trenéry. V noci jsem se pak učil na zkoušky nebo studoval obchodní zákoník. Během přednášek jsem se snažil dodělávat účetnictví,“ popisuje podnikatel a dodává, že nechybělo samozřejmě ani několik kotrmelců a chvil, kdy už chtěl se vším seknout. Vydržel zejména díky podpoře svých nejbližších a přesvědčení, že nabízí výrobek, který lidé opravdu potřebují.

V době státnic měl Sosýn na starosti již několikamilionovou firmu. „Po škole jsem oznámil celému okolí, že budu podnikat a bílý plášť pověsím na hřebík. První měsíce, kdy jsem se do podnikání vrhl naplno bez toho, aby mě blokovala škola nebo jiná práce, jsme začali růst o 40 % měsíčně. To zběsilé tempo se nám podařilo udržet až do závěru roku 2020. A v lednu 2021 jsme udělali obrat jako za předchozí čtvrtrok dohromady,“ uzavírá podnikatel.

Na rok 2021 má Protein&Co. v plánu další růst, expanzi do dalších 3 zemí a také první kamennou pobočku.