Čas, kdy je hotel zavřený se snažíme využít například drobnými opravami, jako je výmalba nebo inovacemi. Konkrétně nyní se nám podařilo zrychlit internet tak, aby max. vyhovoval potřebám a přáním našich hostů.

Tato situace je velmi podobná jako v polovině března tohoto roku, kdy jsme museli téměř ze dne na den uzavřít hotel na dva a půl měsíce. To znamená, že první věc, kterou jsme začali velmi aktivně řešit, byli naši hosté, naši zaměstnanci, ale i naši dodavatelé, protože bez těchto skupin by hotel nemohl nikdy fungovat, říká k aktuální náročné situaci způsobené pandemiií koronaviru Petr Borák, generálním ředitelem Wellness & spa hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích.

„Ke každému hostovi jsme přistupovali individuálně. Jsme rádi, že většina z nich svůj pobyt nerušila, ale přesunula na jiný termín. O své zaměstnance se snažíme maximálně pečovat, protože jsme přesvědčeni, že dříve nebo později Augustiniánský dům opět otevřeme. Chceme být v co nejlepší kondici a hostům nabídnout stejný servis na jaký byli zvyklí. Více než kdy jindy si uvědomujeme poslání a filosofii Augustiniánského domu, a to je návrat k životní a duchovní rovnováze,“ doplnil.

Vláda tvrdí, že nabízí kompenzace pro ty, jejichž činnost je kvůli opatřením omezená. Jak je vnímáte a hodnotíte? Jsou dostatečná ve smyslu, že podniky díky nim zvládnou dlouhodobě nezavřít? A zvládne si je zařídit řekněme běžný člověk s maturitou, není k získání kompenzací potřeba větších znalostí a zkušeností?

Samozřejmě jsme za tuto podporu rádi a velmi vděční. Jedná se o příspěvek na mzdy. Peníze nepřijdou hned, proto je důležité mít finanční rezervy. Neumím odhadnout, jestli si podporu dokáže administrovat úplně každý, na žádosti spolupracuji s našim ekonomickým oddělením, které má s podobnými žádostmi a podobnou administrativou zkušenosti. Samozřejmě ta podpora nestačí pokrýt všechny náklady hotelu. Každý den, kdy je hotel zavřen, se nám navyšuje ztráta v řádu milionů korun.

Jako úspěšný podnikatel musíte být vizionář. Jak vidíte podnikání ve vašem oboru za rok?

Je těžké odhadnout vývoj, ale snažím se být optimista. Letos jsme oslavili 10. výročí hotelu. Termín 11. výročí je stanoveno na 13. března a pevně věřím, že vše proběhne v klidu. Velmi mě těší zájem hostů, který se v těchto dnech projevuje zakoupením vánočních dárkových poukazů pro své přátele a blízké, které probíhá prostřednictvím našeho hotelového e-shopu www.augustian-life.cz.

Chci jim za to z celého srdce poděkovat. Jejich důvěru se budeme snažit vrátit v tom, co nás baví a proč jsme tady: individuální péči, zážitkových službách a originální nabídce, jak v restauraci, tak ve wellness.

Myslím, že zájem o dárkové poukazy je signál, že i veřejnost vnímá, že tato opatření zde nebudou navěky, i když spousta omezení, která zažíváme se nám všem zdá být nekonečná.

Služby byly, jsou a budou primárně o lidech. Aby byl Augustiniánský dům i v budoucnu úspěšný, je mým cílem se více orientovat na potřeby všech svých kolegů. Chci jim vytvářet takové podmínky, aby je práce v hotelu dlouhodobě bavila a rádi zde trávili svůj čas.

A jak aktuální situace promění do budoucna svět hoteů?

Destinace a hotely, které byly zvyklé na velké počty zahraničních turistů, ty na tom budou nejhůře a ani případný zvýšený zájem a podpora domácího cestovního ruchu výpadky tržeb nebude schopna nahradit. Pro mnoho z nich je již nyní tato situace smrtící. Zejména v Praze jsou hotely, které svou činnost napříkla po 15 letech ukončili. Dalším faktorem je ekonomická situace v ČR, která má vliv na všechna odvětví. Určitý potenciál růstu cestovního ruchu mohou zaznamenat destinace, které i v minulosti byly vyhledávány českými klienty. Vše, ale souvisí s ekonomikou státu.

Na hotely jsou navázány i další služby – například prádelny, dodavatelé jídla atd. Jistě i na vás jsou navázány další firmy a živnosti. Jste s těmito lidmi v kontaktu i nyní? Co nyní prožívají, na co se vás ptají?

Kromě nás se tato krize týká i našich všech malých a středních dodatelů. Převážně se jedná o regionální dodavatele například masa, uzenin, mléčných výrobků, vinařů, kteří mají menší rodinné provozovny. Ti tvoří základ našich pestrých snídaní a gastronomických specialit. Ti bohužel přišli o velmi značnou část zakázek a byly na hotelích velmi závislí. Všechny samozřejmě zajímá, kdy otevřeme, a jaké máme výhledy na další období.

Říká se, že na každý krizi lze vydělat. Jaké v současné situaci vidíte příležitosti vy? Napadá mne například koupit méně úspěšnou konkurenci, že umíte zefektivnit práci apod?

Například obecně e-shopy, zaznamenávají velké nárůsty. Tento segment poroste i v následujících letech. Mít jeden hotel je pro nás definitivní rozhodnutí. Chceme své úsilí a péči maximálně věnovat pouze Augustiniánskému domu a návazných službách a produktech, které nabízí. Je ale pravdou, že některé hotely jsou již nyní na prodej, ale spíše než domácí investoři se o ně spíše zajímají zahraniční společnosti. Můj odhad je však ten, že v hotelnictví pokračovat nebudou, a přemění taková zařízení na jiné developerské projekty.

Jaké životní či podnikatelské ponaučení/cennou zkušenost/ poznatek vám daly poslední, řekněme mimořádné měsíce?

Člověk nemá nikdy nic jisté, život a ekonomika funguje v cyklech. Uvědomil jsem si, že podnikání je obrovská odpovědnost. Úspěch nebo neúspěch ovlivňuje mnoho faktorů, část z nich člověk ovlivnit může, ale část ne. Což je například tato situace.

Každou krizi snadněji přežijí ti silnější, zkušenější, připravenější. Jaká je z této pozice vaše rada méně znalým z vašeho oboru, aby se z toho všeho, kulantně řečeno, odešli minimálně se vztyčenou hlavou?

I když mám 10 leté zkušenosti s provozováním 4****S wellness hotelu, tak si netroufám nikomu radit. Nacházíme se v nesmírně složité situaci, kde to část podniků možná nepřežije. Každý vychází z jiných podmínek. Samozřejmě složitější to mají ti, kteří nejsou ve vlastních prostorách, ale např. v nájmu. V gastronomii, hotelnictví a službách obecně pracuje mnoho nadšenců, kteří tento obor milují a to bývá jeden z hlavních důvodů, proč se tomuto oboru věnují. Pokud to děláte jen pro peníze, tak to zákazníci velmi rychle zjistí a navíc se to vždy odrazí v kvalitě produktu nebo služby, kterou nabízíte. Není to obor s obrovskou ziskovostí, tak jako například v solárním businessu,.. apod. Abychom všichni, kteří v tomto oboru podnikáme, odešli se vztyčenou hlavou, tak kromě státní podpory potřebujeme, aby nám naši zákazníci zůstali věrní. My se jim za to odvděčíme maximální snahou uspokojit jejich očekávání a potřeby. O bytí a nebytí rozhodují především naši hosté a datum kdy opět otevřeme.

I když tato krize nebyla primárně ekonomická, tak v tuto krizi může přejít, někde již přešla. Nebudu spekulovat o tom, jestli to je nebo není ten původní záměr… Nicméně když jsme před 10 lety otvírali Augustiniánský dům, bylo krátce poté, co v Americe vypukla bankovní hypoteční krize, která se později změnila v celosvětovou hospodářskou krizi. Bylo to velmi těžké období, ale podařilo se nám to ustát, stabilizovat a později růst. Pevně věřím, že se nám to podaří i nyní.