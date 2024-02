V roce 2016, který měl rovněž přestupné datum 29. února, přišli v Prostějově na svět dva chlapci a dvě děvčátka. "Nemáme naplánované žádné porody. Je to pro nás běžný pracovní den," říká Věra Tisoňová, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení prostějovské nemocnice.

Mezi maminkami nejsou porody na přestupný rok populární. Potvrzuje to i porodnice nemocnice Ostrava-Vítkovice. V plánu zde nemají na 29. února žádný porod. "Vyhovět na přání nemůžeme, čas porodu musí být vždy zaznamenán zcela přesně, z praxe ale víme, že maminky datum 29. února spíše nechtějí," říká Petra Chromková, staniční sestra porodních sálů vítkovického porodnického oddělení. Během posledních přestupných let se zde narodilo 7 dětí. V roce 2016 jich bylo šest, o čtyři roky později jedno miminko.

V oblíbené nemocnici ve Šternberku letos žádný naplánovaný porod na 29. února nemají. A co se přestupných let týká, nejrušněji zde bylo v roce 2016, kdy se zde narodili 4 kluci. V roce 2020 to byli dva chlapci a jedno děvče. "Nemáme prozatím na tento den naplánovaný žádný porod. Pokud by se nějaký plánoval, bude to určitě z důvodu porodnického a ne z důvodu data," říká Radka Sedláčková, vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení ve Šternberku.