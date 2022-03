Stát přitvrdí proti řetězcům. Nemají usurpovat malé producenty

Je to jako pověstný souboj Davida s Goliášem. Malé potravinářské firmy a farmáři obvykle při obchodování s řetězci tahají „za kratší konec“ provazu. Nově by se však jejich podmínky měly zlepšit. Třeba v případě, že po nich obchodník bude požadovat peníze za reklamu, na které se předem nedohodli. Nelegální bude například i zrušení objednávky zemědělských či potravinářských výrobků podléhajících rychlé zkáze do 30 dnů před plánovaným dodáním. Počítá s tím novela zákona o významné tržní síle, kterou připravilo ministerstvo zemědělství.

Stát chce zlepšit podmínky malých a středních zemědělců ve vztahu k obchodním řetězcům. | Foto: Deník / Attila Racek