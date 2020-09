Čínský trh, který čítá zhruba 1,5 miliardy obyvatel, představuje pro české palírníky velkou obchodní příležitost.

„Loni se nám podařilo s našimi výrobky oslovit místní a navázali jsme s nimi velmi dobré vztahy, na nichž teď naše exportní aktivity stavíme. Největší zájem evidujeme u rumu Heffron, Hanácké vodky, Absinthu, ale především u legendární Staré žitné myslivecké,“ komentuje Lukáš Kakalejčík, ředitel exportu Palírny U Zeleného stromu.

Doposud do asijské velmoci vyvezli z nejstarší palírny v Evropě již několik desítek kontejnerů lihovin.

Dvě medaile ze soutěže

Právě Stará žitná myslivecká, konkrétně její čtyřletá varianta Reserve, aktuálně slaví na čínském trhu mimořádný úspěch. Na soutěži China Wine & Spirits Awards předčila všechny konkurenty ve své kategorii a vyhrála zlatou medaili.

„V poslední době sledujeme, že se spotřebitelé v asijských zemích, kde lihoviny z Evropy nejsou tolik obvyklé a zakořeněné, čím dál více zajímají o značky s tradicí a osobitým příběhem. Příběh naší nejstarší palírny v Evropě a řemeslná kvalita, kterou již více než 500 let vkládáme do výrobků, zcela nadchla čínské zákazníky. A vítězství naší Staré žitné myslivecké na této prestižní soutěži to jenom dokládá,“ říká Boris Rajdl, manažer marketingu Palírny U Zeleného stromu.

Na stejném klání se zadařilo i ultraprémiovým pálenkám od Distillery Kleiner, která je součástí prostějovské Palírny U Zeleného stromu od roku 2017. Švestkový destilát Amber Plum Cabernet Sauvignon, který zraje deset let nejprve v kameninových nádobách a potom v dřevěných sudech, vydobyl mezi ovocnými brandy stříbrný kov. „Čínští zákazníci ocení na této pálence nejen její delikátní, suchou chuť, ale i uznání kvality od odborné poroty. Navíc jsme jí stočili pouze jeden a půl tisíce lahví, což z Amber Plum činí skutečný sběratelský skvost,“ dodává Boris Rajdl.