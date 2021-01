Společnost Pasta Fidli, za kterou stojí Helena Cyrnerová se svojí dcerou Gabrielou, byla založena v roce 2012. Rok a půl trvaly veškeré přípravy a v roce 2014 se rozjela výroba. Sídlo našla firma Pasta Fidli v přízemí panelového domu na mníšeckém sídlišti nedaleko školy.

„Nepotřebujeme velké prostory, našich sto metrů čtverečných, nám bohatě stačí. Máme tu výrobní, skladové i kancelářské prostory,“ pochvaluje si Helena Cyrnerová. Společnost Pasta Fidli nabízí práci a šanci na začlenění do běžného života zdravotně hendikepovaným.

Zdroj: MMR

Před více než šesti lety odstartovala Pasta Fidli svoji produkci základními druhy těstovin. Vyráběli tu špagety, tagliatelle, penne, později přidali ravioly, bramborové noky a v poslední době i bramborové knedlíky a pesta. Těch tu nyní vyrábějí jedenáct druhů. K nejoblíbenějším patří pesto ze sušených rajčat, peperonchiny, ale i klasické – bazalkové. Těstovin vyrábějí 14 tvarůa sedm ochucených druhů, nejoblíbenější jsou tagliatelle a špagety.

Fondy EU pomohly opakovaně

V roce 2016 získala Pasta Fidli dotaci z EU. Projekt, který byl dokončen v roce 2018, se zabýval personálním a produkčním rozšířením sociálního podniku, konkrétně rozšířením nabízených produktů a služeb. „V rámci této dotace jsme pořídili stroje na výrobu plněných těstovin a bramborových noků i navýšili kapacitu rozvozu. Vznikla dvě pracovní místa pro osoby zdravotně postižené ,“ říká Helena Cyrnerová.

Podívejte se na Mapu projektů EU.

Celková částka projektu činila téměř 2,4 milionu korun, Evropská unie přispěla 85 procentní dotací. Pro Pasta Fidli to ale nebyla jediná pomoc z fondů EU. Ta první byla v roce 2013 na zřízení výrobny v celkové výši 2,5 milionu korun. Náklady na rozjezd firmy činily celkem 12 milionů korun. Loni pak díky třetí dotaci 1,5 milionu korun z fondů EU mohli začít vyrábět pesta a vzdělávat své hendikepované zaměstnance.

Ještě na začátku loňského roku měli v Pasta Fidli osm hendikepovaných zaměstnanců, pak museli kvůli covidu propouštět. Nyní jich tu pracuje pět. „Měli jsme i řidiče na rozvoz a toho jsme také museli propustit, nyní rozvážím sama,“ říká Helena Cyrnerová.

V Pasta Fidli se mezi zaměstnanci objevují třeba ti po autonehodě, kteří mají sníženou hybnost, lidé po operaci páteře, ale třeba i schizofrenik. Zaměstnanci se přitom na různých pozicích střídajív kratších intervalech.

Restaurace podaly pomocnou ruku

Helena Cyrnerová si chválí restaurace, které začaly hned po startu firmy odebírat těstoviny. „Přijaly nás velmi dobře, chtěly podpořit i sociálno, pro dost restaurací bylo prvním impulsem ke spolupráci právě podpoření této oblasti. Zaštítili jsme se jmény kvalitních šéfkuchařů jako Faltys, Šmejkal, Paulus, pomáhal nám Roman Vaněk. Tahle jména nám doslova otevřela dveře do gastrosegmentu. Nicméně zadarmo jsme to neměli. Museli jsme být konkurenceschopní jak cenou, tak rychlostí dodávky, a to třeba do 24 hodin. To se nám podařilo a před koronakrizí jsme dodávali do 150 restaurací, ale i do Makra nebo do Košík.cz,“ říká Helena Cyrnerová.

O současné době šéfka společnosti říká, že propad produkce je obrovský. „Sice jsme nezavřeli, ale ze dne na den jsme vloni přišli o většinu zákazníků. Z původních 150 naše výrobky odebírá desítka, což je doslova šílené, ale držíme se.“

Zdroj: MMR

Z dvousměnného provozu se loni stal jednosměnný. Protože výrobu nezavřeli, měli nárok na minimální státní podporu. Možnost zařadit do výroby nový sortiment pest, raviol a noků firmu patrně zachránil. Vloni se museli přeorientovat na segment koncových spotřebitelů, kteří vyžadují širší sortiment v nabídce. K přežití jim pomohl i v březnu založený e-shop pro koncové spotřebitele, především však sami zákaznicí, kteří začali u firmy nakupovat, a tím ji zachránili nejenom v jarních měsících, ale i na podzim roku 2020. Bez těchto lidí a dotace z fondů EU by firma nepřežila.

I přes obtíže Helena Cyrnerová s dcerou neztrácejí optimismus. „Musí to být lepší, věříme v to. Naše čerstvé těstoviny, kde základní suroviny odebíráme z Itálie, jsou kvalitní, ukázaly nám to předcházející roky. Doba je těžká, ale určitě bude lépe. Musí být, aby se naše skvělé těstoviny dostaly k co největšímu lidí. I proto připravujeme v únoru rozsáhlou propagační kampaň na sociálních sítích,“ říká Helena Cyrnerová.

Helena Cyrnerová: Mám opravdovou radost, když se lidé těší do práce

Čtvrt století pracovalav obchodě a marketingu,a najednou zjistila, že musí změnit pole působnosti. Myšlenka založit podnik, kde pracují zdravotně hendikepovaní, vyústila v založení společnosti Pasta Fidli, která vyrábí v Mníšku pod Brdy čerstvésemolinové těstoviny, ravioly, pesta, bramborové noky a bramborové knedlíky. Helena Cyrnerová vede společnost se svojí dcerou Gabrielou.

Zdroj: Jiří Macek/DeníkKde se ve vás vzala myšlenka na výrobu těstovin?

V komerčním sektoru mě už práce nenaplňovala, například jsem zakládala jsem teleshoping na TV Nova, byla jsem ředitelkou dceřiné společnosti Beseda Holding, brand manažerkou firem Wonderbra, Elmex, Curaprox. Po smrti mého manžela mě práce po 25 letech již nenaplňovala, chtěla jsem začít dělat něco smysluplnějšího.

Vypomáhala jsem v jednom občanském sdružení, které se staralo o postižené, a tam vznikl nápad založit firmu, která by nabídla práci hendikepovaným. Objevily se myšlenky na cukrárnu, na pekařství, ale hlavní okamžik nastal, když jsem se bavila s panem Borošem z Řevnic, který provozuje několik restaurací Potrefená husa. Povídá mi: „Pojďte vyrábět české těstoviny, jejich výroba není těžká, to hendikepovaní zvládnou.“ Mně se ta myšlenka zalíbila a už jsem se jí nepustila. Tak vznikla společnost Pasta Fidli.

Když přišla zmínka o čerstvých těstovinách, co vás napadlo?

V té době jsem znala jen sušené těstoviny. Byl to vlastně nový segment, ale protože jsem obchodník, zmapovala jsem si trh a konkurencia ujistila se, že startujeme správným směrem.

S čím jste začínali?

Byly to základní tvary těstovin – špagety, tagliatelle, penne. Postupně jsme rozšiřovali sortiment o polévkové nudle, fleky, pappardelle. Časem jsme nakupovali nové stroje, začali jsme vyrábět bramborové noky, ravioly – to už bylo díky evropským dotacím. Nejčerstvější novinkou jsou bramborové knedlíky a pesta.

Jak jste se ocitli v Mníšku?

Bydlím v pražském Radotíně, ale tam všude jsou prostory drahé. V Mníšku a okolí byla poměrně velká nezaměstnanost a k tomu se nám objevila nabídka na pronájem zajímavých prostor.

Rok a půl uběhl od vzniku firmy do rozjezdu firmy. Jaký ten rok byl?

Úzce jsem spolupracovala s úřadem práce, od nichž vzešel kontakt na zájemce o práci. Samozřejmě nejdůležitější bylo sehnat peníze, na rozjezd jsme potřebovali 12 milionů.

Proč tu nemáte linku, ale jen jednotlivé stroje?

Princip a smysl naší činnosti je dát práci hendikepovaným. Lince se vyhýbáme, potřebujeme, aby podíl ruční práce byl vysoký. Když budeme činnost automatizovat, stačí jeden člověk, a to nechceme.

Vy jste získali z Evropské unie už tři dotace. Bez nich by byla asi vaše činnost složitá?

Obávám se, že bez evropské podpory bychom nefungovali. Musím říci, že předposlední dotace na pořízení strojů na výrobu noků a raviol nám v loňské krizové době doslova zachránila existenci. Loňský projekt byl zaměřen také na zvýšení počítačové gramotnosti našich hendikepovaných zaměstnanců, což bylo také velice přínosné pro zvýšení kvality jejich života a uplatnění na trhu práce do budoucna. Pro nás jsou evropské dotace životně důležité a díky za ně.

Jak vlastně vznikl název Pasta Fidli?

To vymyslela agentura. V tom názvu je obsaženo to, že být hendikepovaný neznamená beznaděj a utrpení, ale naději, pohodu a také radost ze života. Že to není o tom každý den, přemýšlet nad osudem.

S jakými pocity vlastně žijete v poslední době?

Do roku 2019 to byly pocity velice dobré. Teď je, vzhledem k situaci, už nemám. Mým hlavním cílem je udržet podnik při životě a udržet co nejvíce pracovních míst pro zdravotně postižené zaměstnance. Náš byznys musí běžet dál naplno, přeji si, aby se restaurace zase vrátily. Nejsem ale naivní, abych předpokládala, že to bude dříve než na podzim roku 2021. Proto se chceme zaměřit na nový segment, koncové spotřebitele. Jsme schopni v chladicích vozech dodávat naše výrobky po celé ČR, podrobnosti jsou na shop.pastafidli.cz.

Co vás na výrobě těstovin v sociálním podniku nejvíce baví?

Jednoznačně, když vidím spokojené zaměstnance. S dcerou nechceme hnát firmu do stále vyšších obratů a zisků, postačí nám udržet chod o deseti zaměstnancích, nemám vyšší ambice. Snažíme se vytvářet rodinnou atmosféru, abych o lidech věděla co nejvíce, abychom se setkávali i mimo práci. Prostě vytvářet přátelské pracovní prostředí, aby se nám všem tady žilo příjemně. Pro mě je největší radost, když mi někdo ráno řekne, že se těšil do práce.

Zdroj: MMR