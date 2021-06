Její majitel Pavel Buráň byl i v minulosti proslulý velkorysými cíli a pověstným tahem na branku. A také při budování automobilového impéria se řídí zásadou, že rychlejší než budovat od začátku je koupit živou firmu a přetvořit ji k obrazu svému. Díky tomu se skupina velmi rychle rozšiřuje a zažívá nevídaný vzestup.

Kdy jste poprvé začal seriózně uvažovat o tom, že obrátíte svoji pozornost k automobilové branži?

Asi ve chvíli, kdy jsme získali dealerství Fiatu. Předtím jsme byli významnými zákazníky zastoupení Volkswagenu, ale s příchodem nového zastoupení importéra se změnily podmínky obchodní velkoodběratelské smlouvy a my jsme v tu dobu spolupráci ukončili. Jenže auta nám postupně zestárla a museli jsme se poohlédnout po náhradě. Protože jsme byli orientovaní na CNG, Fiat nám vyhovoval. Zpočátku jsem si myslel, že koupíme jen tohoto malého dealera Fiatu, abychom se mohli sami zásobovat.

U jedné značky jste však dlouho nezůstali. Co bylo hlavním impulsem ?

Náhodou byl v těsném sousedství na prodej Ford. Logicky jsme zároveň chtěli Volkswagen, protože jsem k této značce tíhl. Když jsem se dozvěděl, že je na prodej Euro Car ve Zlíně, ani chvilku jsem neváhal. Tato akvizice se stala přelomovou. Do té doby jsme se pořád pohybovali na lokální úrovni. Potom přibyl také Araver se značkou Škoda, která má na trhu dlouhodobě vysoký podíl. Je potřeba zdůraznit, že při přebírání dealerství jsme si vždy ponechali stávající zaměstnance. Vždy mezi nimi byli i srdcaři, kteří zůstávali značce věrní deset, patnáct let. Mnozí z nich jsou stále s námi.

Nejnověji jste se rozšířili o značku Toyota…

Za to jsem velice rád, protože jde o světovou automobilku. Konkrétně přebíráme brněnského obchodníka C&K, dealera Toyoty, Subaru a prémiové značky LEXUS.

Nabídka značek je velmi pestrá: VW, Škoda, Seat, Cupra, Ford, Fiat, Jeep, Hyundai, Toyota, Lexus, Subaru i autorizovaný servis Mercedes-Benz. Jaké jsou další plány skupiny Auto UH?

Myslím si, že portfolio našich značek je už velmi slušné ale ještě v letošním roce chystáme nějaké novinky. V roce 2020 jsme celkem prodali zhruba 1500 automobilů, letos překročíme 2500 kusů, příští rok je reálné, že prodáme 3500 vozů. Jsem přesvědčený, že je možné se v budoucnu dostat přes hranici čtyř tisíc prodaných automobilů v regionech, ve kterých působíme.

Proč jste se rozhodl ve své strategii spíše kupovat stávající komplexy než budovat nové?

Jeví se nám to jako snazší cesta. Není lehké se v tomto oboru etablovat. Výstavba na zelené louce je podstatně dražší a časově náročnější s nejistým výsledkem. Například v případě Araveru jsme již existující objekty důkladně zrekonstruovali a aktuálně jsme u něj po ekonomické stránce na trojnásobných číslech.

Je o vás známo, že kladete značný důraz na první dojem, který člověk získá při vstupu do některého z vašich dealerství. Proč?

Zákazník musí být spokojen již od okamžiku svého příchodu. Pro něj to všechno děláme. Samozřejmě, záda se dají ohnout jen do určité míry, my jsme mu povinni poskytnout takovou kvalitní službu, aby od nás odcházel spokojený. K tomu samozřejmě potřebujeme správně motivovaný personál.

Změna prý očekává také vaši stanici technické kontroly…

Přestěhuje se do nových prostor v Uherském Brodě, čímž zvýšíme její kapacitu a kvalitu služeb. Chceme jít naproti zákazníkům, aby stanici mohla využívat široká veřejnost i naše servisy.

Proč jste si pořídili vlastní flotilu odtahových vozidel?

Pořád se bavíme o tomtéž. Nemůžete někomu prodat kolo bez sedla. Auto můžeme prodat a k tomu potřebujeme zajistit servis a další služby, např. mycí centrum apod. To vše proto, aby se k nám zákazníci vraceli. Naše asistence B-CARS je důležitou doplňkovou službou pro naše i cizí zákazníky, kteří se dostanou do problémů na cestě. Provozujeme kolem dvaceti odtahových speciálů. K nim zanedlouho přibude unikátní Tatra schopná zásahu i mimo zpevněné komunikace. V Česku nic podobného nenajdete. Jde sice o finančně dost náročnou záležitost, ale je hloupé kupovat si levné věci.

Pozoruhodně se vám podařilo srazit provozní náklady, zejména v oblasti energií. Jakým způsobem?

Díky kogeneračním jednotkám a FVE elektrárnám jsme celoročně ze šedesáti až sedmdesáti procent soběstační v naší spotřebě elektřiny. V létě při příznivém počasí jsme ji za denního světla schopni zajistit stoprocentně. Když přebíráme nějaké budovy, v první řadě opravíme střechy a zvažujeme instalaci FVE, kogeneračních jednotek nebo například použití dešťové vody pro užitkové účely.

Jste vlastně spokojený muž. Dosáhl jste všeho, oč jste usiloval…

Mým cílem bylo vybudovat v automobilové branži firmu střední velikosti, která by u nás něco znamenala. To se, myslím, povedlo. Veškeré závazky a sliby, které jsme dali našim partnerům, jsme se snažili splnit. Nechceme ale zůstat stát na místě. Nyní bychom se rádi více soustředili na internet, protože na něm se také hledají a prodávají auta. Potřebujeme motivovat prodejce, aby dokázal nabídnout vedle své vlastní specializace i produkty z těchto stránek.