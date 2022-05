„Líbila se mi jejich kvalita. Tehdy na českém trhu kvalitních kožených doplňků moc nebylo, a tak jsme si řekli, že to zkusíme změnit,“ přibližuje začátky svého podnikání Romana Jahn.

Ručně vyrobený šperk je nejen krásný doplněk, i dobrá investice, říká klenotník

Na začátku při hledání vhodných prostor pomohla rodina, která i nadále zůstává důležitou součástí a pilířem společnosti. „Začínali jsme v garáži. Náš starý ford tak přišel ze dne na den o střechu nad hlavou a místo něj se v garáži objevily regály, které jsme postupně zaplňovali kabelkami, taškami a batohy, které jsme se rozhodli přivézt na český trh,“ podotýká.

A co se od té doby změnilo? „Určitě se změnilo to, jak lidé vnímají módu. Naši zákazníci dnes dávají přednost novým nebo dříve neobvyklým stylům a trendům a vybírají si doplňky s originálním designem. Před lety jsme vsadili na kožené batohy a ukázalo se, že to byla správná volba. Vzít si batoh na jednání s obchodními partnery nebo klienty či na pracovní oběd do luxusní restaurace už není přes čáru. Dnes je to běžná věc. Dalším příkladem nečekaného vývoje ve světě kožených módních doplňků jsou dříve zatracované ledvinky, které už jsou opět in,“ říká.

Svatba bez stresu? Všechno potřebné zařídí koordinátorka, o službu je zájem

Růst společnosti přibrzdila v posledních dvou letech pandemie koronaviru a s ní spojená opatření. Kvůli velkému poklesu turistů v důsledku covidu a s tím spojeným poklesem tržeb firma loni v lednu zavřela svou prodejnu v Praze. Hlavní sklad v Olomouci se tak rozšířil a sepjetí s rodným městem chce Univaro prohlubovat i nadále.

„V současné době hledáme větší prostory pro sklad a prodejnu v Olomouci. Kůže má své zvláštnosti a specifika a my chceme, aby si náš zákazník mohl svůj batoh, ledvinku či peněženku osahat. Vybíráme si pouze dodavatele s mnohaletou tradicí, u nichž si můžeme být jistí kvalitou a kteří dbají na udržitelnost a férové pracovní podmínky. Dáváme přednost nadčasovým a kvalitním výrobkům, které dlouho vydrží, protože nám záleží na tom, aby naši zákazníci měli ze zakoupeného doplňku dlouho radost. Lidé se k nám po dobrých zkušenostech vrací a nakupují opakovaně. To nás těší nejvíc,“ uzavírá Romana Jahn.