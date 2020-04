Stát svými opatřeními uzavřel v půlce března hospody a restaurace, které se tím dostaly do existenčních problémů – dlouhé přerušení provozu může být pro mnohé z nich likvidační.

Ohrožena jsou tak zaměstnání více než 250 tisíc lidí, kteří jsou na provozu restaurací a hotelů závislí.

V krizové situaci proto vznikla iniciativa Zachraň hospodu, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery.

A ohlas je velký. Češi se totiž rozhodli, že své oblíbené podniky zachrání! Jen za první týden fungování stránek zachranpivo.cz se do projektu zapojilo přes 2000 podniků, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů přes 7 milionů korun.

„Čekali jsme, že hospody budou moci otevřít dříve, což by pomohlo snížit ztráty. Každý další týden, kdy trvají stávající vládní nařízení, má drastický dopad na celý segment pohostinství. O to více chci poděkovat všem, kdo se již zapojili do iniciativy Zachraň hospodu a pomáhají tak hospodám finančně překlenout období, kdy jsou fakticky úplně bez tržeb,“ říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky Českého svazu pivovaru a sladoven, je pro hospody a restaurace extrémně důležité, že se se lidé snaží v této době podpořit, abychom se po zrušení zákazu měli vůbec kam vracet.

„Spotřebitelé mohou svůj oblíbený podnik podpořit na webu www.zachranhospodu.cz zakoupením poukazu, který uplatní, jakmile skončí současná opatření a hospody znovu otevřou. Vouchery je možné zakoupit v hodnotě 100, 200, 500 a 1 000 korun,“ vysvětluje Martina Ferencová.

Dobrý nápad

Do projektu Zachraň hospodu se přihlásilo i mnoho hospod z našeho kraje. Patří mezi ně například olomoucká restaurace Blues Rock Café.

„Projekt je dobrý. Ti kluci to měli celkem rychle udělané. Hospodský nemusel v podstatě skoro vůbec nic kromě toho, že dodal pár údajů. V současné době tam mám šest příspěvků, převážně od známých, co k nám do hospody chodili. Myslím si, že je to dobrý nápad,“ řekl majitel Radek Vyroubal.

„Nefungovali jsme přes okénko, protože kolem sebe nemáme velké sídliště nebo velké úřady. To období jsme využili k tomu, že jsme kompletně vymalovali hospodu, udělali jsme nové sezení, vylepšujeme to. Teď malujeme kuchyň. Budeme mít trošku jinou skladbu jídelního lístku. Přišel k nám nový kuchař, bude to velká posila našich řad. Jsem pyšný na personál, na holky z baru, které chodí nezištně pomáhat a uklízet. Všechno chystáme tak, abychom mohli jedenáctého května otevřít. I když ještě moc netušíme, jak to bude fungovat, protože informace jsou dost zmatečné. Jinak krize to pro nás samozřejmě je, protože dál se platí elektřina, plyn, telefon, televize, za odpady, nevydělává se ani koruna. Náklady jsou stále, stát nějakým způsobem pomohlo programem Antivirus, který mi už přišel. Ale ta pětadvacítka stačila zhruba na elektřinu a plyn. Museli jsme vyhodit zboží zhruba za třicet tisíc korun. Jinak veškeré informace ze strany vlády se podle mého názoru hodně často mění, není nic pevného. Na nic nespoléháme a musíme se nachystat tak, abychom jedenáctého mohli otevřít zahrádku. A nějakým způsobem to přežít. Protože myslím, že ta hlavní krize teprve přijde,“ podotkl Vyroubal.

Boj minipivovarů o přežití

Se složitou situací bojují i minipivovary, jejichž počet u nás narostl téměř na 500. Malé pivovary nyní svou navařenou produkci nabízejí jak přes prodejní okýnka, tak přes projekt zachranpivo.cz.

„Ztráty minipivovarů se momentálně pohybují mezi 80 a 85 %, dalo by se říci, že se rozhoduje mezi bytím a nebytím jednotlivých minipivovarů,“ uvedl Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.