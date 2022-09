Na úvod v pátek dopoledne sehrály vyrovnanou bitvu s Prostějovem, kterému sebraly set. To už se nepovedlo proti suverénnímu Liberci (0:3) a Přerov tak v sobotu o postup do finálového kola soutěže bojoval s druhým celkem skupiny B. Tu ovládl pražský Olymp před Frýdkem-Místkem, třetí skončily brněnské Šelmy.

Zklamání pro Prostějov

Zápas o vítězství v prvním kole Ligového poháru dopadl lépe pro Liberec, který Olymp porazil 3:1. Finálového kola se překvapivě nezúčastní hráčky Prostějova, které v závěrečném souboji s Šelmami padly 1:3 a skončí páté.

„Turnaj každopádně ukázal, že ohledně nabírání formy do nové sezony jsme teprve na začátku a máme před sebou ještě spoustu práce,“ uvedl prostějovský trenér Miroslav Čada.

Finálový turnaj se původně měl hrát v Prostějově, nikdo ale nepočítal s variantou, že VK by mohl v Přerově vypadnout. Jenže se tak stalo.

Na třetím až čtvrtém místě totiž skončil Přerov! Zubřice posílené o dobře hrající Chorvatku Kovačičovou s Bulharkou Atanasovovou si po dlouhé době mohly vychutnat pocit z vítězství, když v sobotu přetlačily v pátém setu přemožitele Šelem Frýdek-Místek.

„Optimální výkon jsme podali ve třech vítězných setech. V dalších dvou jsme hráli pod naše možnosti. Ve čtvrté sadě jsme například hráli to, co chceme, a bylo to jednoznačné. Stejně tak tiebreak, i když jsme v něm asi znervózněli, že bychom konečně mohli vyhrát,“ hodnotil přerovský trenér Radim Vlček.

Přerov se nakonec z vítězství mohl radovat poprvé od 30. ledna roku 2021. „Ceníme si toho, ale je to jen odrazový můstek k tomu, abychom hráli ještě lepší volejbal. Je pro nás cenné, že jsme postoupili dál, protože si můžeme před startem extraligy zahrát další tři kvalitní zápasy proti top týmům,“ dodal Vlček.

Finále Ligového poháru by se tak z Prostějova mělo stěhovat do Přerova. Na programu je 23. a 24. září. Zubřice se ocitnou ve vybrané společnosti Dukly Liberec, Olympu Praha a Šelem Brno.

FOTO: Tak jsme první no a co! Kozli i bez opor sesadili Slavičín