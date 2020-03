Basketbalisty ze zahraničí poslali o víkendu domů a teď čekají, jak se rozhodne o osudu rozehrané Kooperativa NBL. Trenér BK Olomoucko Predrag Benáček je pro ukončení soutěže.

Predrag Benáček | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Podle mého už praktiky skončila. Tady přece nejde o to, co si basketbalová hnutí přeje. Jde o zdraví a to musí mít přednost,“ prohlásil zkušený trenér na klubovém webu.