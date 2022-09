Jako první vstoupil do soutěží MS juniorů Matyáš Koblížek v disciplíně scratch. Bez problémů Prošel kvalifikací a ve finále obsadil sedmnácté místo. Tento výsledek jej však neuspokojil a proto s velkou motivací vyhlížel závod v eliminaci. Po zvládnuté kvalifikaci do jízdy o medaile se Matyáš maximálně koncentroval a do finále nastupoval odhodlaný získat pro sebe cenný kov.