V historii na Závodu míru jezdců do 23 let byli například vítěz Tour de France z roku 2018 Tadej Pogačar, vítěz Giro d´Italia Tao Geoghegan Hart či dvojnásobný mistr světa Julian Alaphilippe a letos by neměli chybět ani aktuálně nejlepší mladí Češi Pavel Bittner, Mathias Vacek či Jakub Ťoupalík.

Česká reprezentace by měla být podle aktuálních zpráv nejsilnější za poslední roky a organizátoři proto věří, že některý z tuzemských cyklistů na domácí půdě uspěje. „Je jasné, že když se závod koná na českém území, důvěřujeme domácím jezdcům. Rozhodně by to přitáhlo pozornost diváků a všem udělalo radost,“ přeje si König.

V celkovém pořadí na pódiu byl naposledy z českých závodníků v roce 2017 Michal Schlegel. Konečná jmenovitá nominace bude známa zhruba týden před závodem.

„Sazka podporuje český profesionální i amatérský sport systematicky a dlouhodobě. Jsme hrdí, že můžeme být u rodinného stříbra, kterým oba české závody jsou. Cyklistiku podporujeme i jako fenomén, kterému se věnují miliony Čechů. I proto máme radost, že součástí SAZKA Tour bude hobby závod,“ uvedl generální ředitel společnosti Aleš Veselý.

Obávané Dlouhé stráně čekají cyklisty v obou závodech

Závod začne tradičním časovkářským prologem v ulicích Jeseníku. První etapa pak povede z Jeseníku do Rýmařova a doznala několika změn. Cyklisty po sedmi letech čeká obávaný přejezd Červenohorského sedla. První horská prémie tak bude hned na 24 kilometru. Vrchařská prémie bude také v Horním Václavově. Tam se bude stoupat cestou podél sjezdovky. Před cílem čekají závodníky tři náročné okruhy okolo Rýmařova.

Druhá etapa je připravena na trase Bruntál – Dlouhé stráně, kde závodníci těžké stoupání absolvují hned dvakrát. Jednat se bude o dvě horské prémie přes Třemešek a Hraběšice.

Finálový díl má start i cíl opět v Jeseníku. Rozhodovat se ale bude na jesenických kopcích, z nichž jako první na řadu přijde prudký Rejvíz. Do cíle se pojede nově od Hvězdy, Vidlí a Lyry, cesta povede ale i přes Horské sedlo.

Celkem budou v posledním dílu k dispozici body za sedm horských prémií. Celkově ujedou cyklisté 436 kilometrů a nastoupají více než 6 800 výškových metrů.

SAZKA Tour: Elitní týmy na startu

Na Závod míru v létě naváže od 4. do 7. srpna SAZKA Tour. Ten se bude skládat ze čtyř etap po Moravskoslezském, Pardubickém, Jihomoravském, Zlínském a Olomouckém kraji, obsahovat bude několik vrchařských a sprinterských prémií a už nyní je potvrzeno 18 týmů včetně dvou z World Tour (Team BikeExchange – Jayco a BORA – hansgrohe).

Leopold König by v budoucnosti rád viděl SAZKA Tour v sérii World Tour. „Každý ročník by nás k tomu měl posunout blíž,“ uvedl.

První etapa povede z Uničova do Prostějova a divácky atraktivní bude jistě šestnáctiprocentní stoupání v obci Šošůvka a také závěrečné okruhy okolo Prostějova.

Druhá etapa odstartuje na olomouckém Horním náměstí a hned zpočátku povede přes vojenský prostor Libavá.

Už na dvacátém kilometru bude první horská prémii v Kozlově a od Nového Jičína povede přes Beskydy, kde budou cyklisté stoupat na jeden kopec za druhým. Po prvním výjezdu na Pustevny se pojede přes Makovský průsmyk na Slovensko, pak zpět do lyžařského střediska Bílá a cíl bude opět na Pustevnách u horní stanice lanovky.

Třetí část bude zprvu bez náročnějších stoupání, o to horší bude ale finále. V něm cyklisté budou muset po Uhlířské cestě k přehradě na Dlouhých stráních vystoupat dvakrát, zatímco loni trpěli na 980 výškových metrech na téměř desetikilometrovém úseku jen jednou.

V závěrečné etapě je připravena první horská prémie v Bratrušově hned na devátém kilometru za Šumperkem, potom se pojede přes Hanušovice do dalšího lyžařského areálu v Přemyslovském sedle, pak je na pořadu Červenohorské sedlo, další stoupání a v závěru čtyři okruhy po kostkách kolem hradu.

Závod je součástí UCI Europe Tour. Na start SAZKA Tour se postaví 22 týmů, které dle žebříčku UCI a aktuální formy vybere management závodu. Dohromady bude na startu přes 150 cyklistů, vybraných z nejlepších sedmičlenných světových a českých profesionálních cyklistických družstev, týmů a národních výběrů složených ze závodníků věkové kategorie Elite a U23.

Letos i pro hobbíky

Součástí závodů bude také SAZKA Tour Challenge, čtyřicetikilometrový závod pro veřejnost, který se pojede 6. srpna před hlavním pelotonem. Amatéři si zkusí dva výjezdy na Dlouhé stráně, kde jejich fyzickou kondici prověří zhruba 1 700 výškových metrů. K dispozici je omezený počet startovních čísel, zájemci se mohou hlásit na www.sazkatour.cz již od května.