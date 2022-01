„Hned po karanténě do tréninků naskočilo všech dvanáct hráček – včetně těch, které byly předtím nemocné a stihly se uzdravit. Nucená přestávka tak pro žádnou z nich nebyla příliš dlouhá, holky mohly po pěti dnech okamžitě začít znovu pracovat. A vlastně poprvé za celý tento ročník jsme nastoupili kompletní, což byl klíč k dobrému zvládnutí zápasu ve Frýdku,“ rozebíral pro klubový web Miroslav Čada.

A nějaké dozvuky nemoci nebyly znát. Hned úvodní sadu získaly Hanačky 25:14 a vedly i v těch dalších setech, které vyhrály 25:20.

„Holky k utkání přistoupily naprosto soustředěně vědomy si toho, že máme za sebou pětidenní tréninkový výpadek kvůli karanténě. Výborně zvládly úvodní set a také další dva měly pořád pod kontrolou, i když v nich místy dělaly víc chyb a byly tam výpadky. Nikdy však netrvaly moc dlouho, navíc hned po nich přišlo herní zlepšení. Dominovali jsme přitom útokem a těžili i z úspěšnější přihrávky, celkově to mančaft zvládl za daných okolností velice dobře,“ hodnotil Čada.

Šéf prostějovské lavičky byl tak spokojený s tím, že jeho svěřenkyně splnily cíl. „Do zápasu jsme šli s tím, že nejdůležitější ze všeho je vyhrát ho pokud možno 3:0 na sety bez větších problémů. S ohledem na koronavirovou přestávku se nějaké potíže daly očekávat, ta situace pro nás nebyla úplně jednoduchá. A soupeř chtěl samozřejmě též uspět, bojoval, nic nám nedal zadarmo,“ zdůraznil zkušený trenér.

Prostějov tak potvrdil pátou příčku v tabulce a současně se dotáhl na dva body ke čtvrté Olomouci i třetí Ostravě. „Každé vítězství je teď pro nás důležité a na každém bodu záleží, protože chceme jít do play-off z co nejvyššího místa i v co největší pohodě,“ uzavřel Miroslav Čada.

TJ Sokol Frýdek-Místek – VK Prostějov 0:3 (-14, -20, -20)

Rozhodčí: Trumpeš a Vachutka. Čas: 77 minut. Diváci: 100.

Prostějov: Faltínová, Kvapilová, Šunderlíková, Fričová, Löff, Bajusz, libero Stavinohová – Dvořáčková, Kožoušková. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.