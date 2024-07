„Mám z toho dobré pocity, když si uvědomíme, jak je tenis globálním sportem. Práce trenérů i hráčů jde vidět. Věřím, že nás čeká další vítězné grandslamové finále,“ věří šéf prostějovského tenisu Miroslav Černošek.

Na středeční „pograndslamovou“ tiskovou konferenci dorazilo talentované duo Kumstát, Klimas. Kateřinu Siniakovou ve čtvrtek čeká setkání s prezidentem Petrem Pavlem. „Má už devět titulů ze čtyřhry, přičemž střídá parťačky. Je to neobvyklé. Zítra ji navíc přijímá pan prezident. Těší mě to. Jsme vidět,“ těší Miroslava Černoška.

Wimbledon okouzlil mladíky

Od dalšího českého titulu na uplynulém travnatém grandslamu nebyli prostějovští Jan Kumstát s Janem Klimasem. Po Kumstátově zranění narychlo utvořený (avšak již sehraný) pár padl až ve finále s americko-německým duem Razeghi/Schoenhaus 6:7(1) a 4:6.

„Věřili jsme, že vyhrajeme. Prohráli jsme jediný tiebreak na celém Wimbledonu. A právě ve finále,“ mrzelo Jana Kumstáta.

Ten už zná, jaké je to hrát grandslamové finále, Klimas prožíval premiéru. „Je to neskutečné. Byl to můj první grandslam po Paříži, kde jsem prohrál v prvním kole singlu i deblu. Uteklo nám to v pár momentech, ale turnaj jsem si moc užil,“ přiznal Klimas.

V All-England Clubu navíc zdaleka nejde jen o tenis

„Mělo to kouzlo. Tradice, hrajete jen v bílém oblečení, fanoušci jsou gentlemanští, ve hře je jestřábí oko, má to jiný nádech než ostatní turnaje,“ zmínil teprve 17letý Klimas.

„Každý tam chce podat svůj nejlepší výkon. Máme navíc stejnou šatnu s profesionálními hráči, potkávali jsme se s nimi v tréninkovém centru,“ připomněl stejně starý Kumstát.

„Sdíleli jsme tréninkové dvorce i fitness. Bylo neskutečné, že jsme ze dvou metrů viděli Novaka Djokoviče nebo třeba Báru Krejčíkovou. Viděli jsme jejich uvolněnost. Třeba Novak Djokovič trénoval s Nickem Kyrgiosem, který stále předváděl krásný tenis. Byla to velká zkušenost,“ popsal velké zážitky Jan Klimas.

Vzorem je Federer

Oba vysocí borci mají za vzor Rogera Federera, ze současných hráčů Kumstát obdivuje Jannika Sinnera, Klimas zase Denise Shapovalova či Tommyho Paula.

Velké věci oba chtějí dokázat zejména v singlu, společná čtyřhra ale funguje. Teď oba borce s iniciály JK čeká Pardubická juniorka a pak samozřejmě US Open a šance na další grandslam.