21. srpna startoval ve věkové kategorii M60 a ve váhové kategorii 109kg +. Mohlo se sice jevit jako výhoda, že měl jen jednoho soupeře, ale závodník z Finska, Pietilä Timo vážil o 10 kg více. To mohlo znamenat velký silový rozdíl.

Zatímco se šumperský závodník chystal k prvnímu pokusu, Fin zvládl v trhu prvním pokusem 60 kg. Pliska nastoupil až na 65 kg. A přesto, že ho sledovalo hned šest rozhodčích a kamera, svůj základní pokus zvládl. Jeho soupeř ale také.

Následoval pokus o zvednutí 68 kg. A podařilo se. Timo na svůj poslední pokus nahlásil také 68 kg, ale nezvedl. Tím tedy český borec získal náskok 3 kg, se kterým šel do nadhozu.

„Chtěl jsem ho ještě trochu zvýšit a tím zlepšit šance na mistrovský titul, ale trh se 70 kg se nepovedl. Tedy, činku jsem nad hlavu dostal, ale rozhodčí mi pokus neuznali,“ říkal šumperský silák.

Po trhu ale i tak situace nevypadala vůbec špatně. Tentokrát oba začali s 90 kilogramy. Šumperský borec je zvládl na první pokus. Na rozdíl od soupeře z Finska. Ten sice činku nad hlavu dostal, ale zradila ho technika výrazu a pokus nebyl uznán. Pokusil se o tutéž váhu podruhé a následně potřetí, žádný z jeho výkonů však nebyl rozhodčími uznán. Tím pro něj soutěž skončila.

Pliska tím přišel o soupeře. Nenechal se tím ale ovlivnit a zvýšil pro druhý pokus váhu na 95 kg. A podařilo se. Poslední, třetí pokus na 98 kg se pak už bohužel nezdařil.

O chvíli později stál Láďa Pliska na stupni vítězů se zlatou medailí a jen on sám ví, co se mu za doprovodu české hymny honilo hlavou. Snad i to, že by měl pomalu začít přípravu na příští rok, kdy se mistrovství světa koná opět v blízkém Polsku.