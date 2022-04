První sada se nesla v duchu boje o každičký míč. A to až do stavu 17:17. Pak se totiž utrhly Hanačky, utekly na 20:17 a zdálo se, že si půjdou pro vedení. Pak se však na servis postavila domácí Skrypak a uhrála rovných sedm bodů v řadě. To bylo na prostějovské hráčky až příliš, a tak I přes následnou snahu ještě něco s výsledkem udělat nakonec padly v poměru 22:25.