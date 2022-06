„Rozdíly v obou soutěžích jsou například v technických předpisech a technice. Na MČR jsou k vidění i auta jako Lamborghini, Porsche a různé sportovní prototypy," pokračuje.

A jak zatím hodnotí své působení v aktuálním seriálu? „Zatím jsem opravdu dost spokojený. První závod jsem jel v Brně na okruhu, kde to bylo hlavně o seznámení se s autem, a skončil jsem čtvrtý. Následovala Náměšť nad Oslavou, kde se mi díky absenci těch nejlepších podařilo dvakrát vyhrát. V Polsku na IHC se taky poměrně zadařilo. Zatím jsem na děleném prvním místě s francouzským pilotem Sébastienem Petitem," pokyvuje spokojeně hlavou a dodává: „No a příští víkend jedu do Ústí nad Orlicí, kde bych chtěl bodovat co nejlépe a v MČR se tak udržet co nejvýše."

I když je motorsport svým způsobem velice vzrušující a adrenalinová podívaná, má dvě obrovské nevýhody. A těmi jsou jednak cena, kterou do něj musí každý závodník pravidelně dávat a také časové vytížení spojené s přípravou každé jednotlivé jízdy.

„Kdybych na začátku kariéry věděl, jak moc časově a finančně náročné to bude, tak snad ani nikdy nezačnu. Jsem jen obyčejný zaměstnanec a máme jen hrstku sponzorů včetně města Litovel, které přispívá zhruba z takových patnácti procent," lomí rukama dvaatřicetiletý jezdec.

„Finančně to pak vychází na více než 10 000 korun za závod. Čekají nás také závody v Německu a Slovinsku, kde to vyjde možná i na 30 000. Navíc příprava včetně nachystání auta je prací na celý týden. Je to vyloženě o tom, že přijdu z práce a vrhnu se hned na to," dodává.

I když se jedná o vysoké náklady, tak jsou, dle Hlavinkových slov, stále mnohem nižší, než u jiných typů závodů. „Okruhy by mě sice strašně lákaly, a troufnu si říct, že už bychom na ně měli i techniku, ale finančně je to nepředstavitelné. Je tam totiž mnohem vyšší spotřeba kvůli tomu, že se najezdí za víkend 250 až 300 kilometrů. A opotřebení je také mnohem vyšší," vysvětluje.

První závod ve čtyřech letech

Nadšení pro silné motory nasával Josef už odmala. „Své první závody jsem viděl už ve svých čtyřech letech v Náměšti nad Oslavou. Potom už jsme s tátou a bráchou jezdili po závodech po celém Česku i Slovensku. Otec si pak pořídil vlastní formuli a začal sám závodit. Zanedlouho jsem začal jezdit i já a začalo se to všechno nabalovat až do dnešní podoby," vzpomíná.

Závodění do provozu nepatří

Ač je rodák z Litovle zvyklý na opravdu vysoké rychlosti, přiznává, že v civilu je spíše opatrným řidičem. „Myslím, že jsem docela zodpovědný. Samozřejmě, že když někam spěchám, tak dokážu jet ‚bezpečně rychle'. Do provozu ale skutečně závodění nepatří," říká.

A znovu ty peníze

A jaké má tento borec jezdecké ambice do budoucna? „V závodní kariéře je toho spousta, čeho by se dalo dosáhnout. Vše je to ale o penězích. Jediná normální cesta je pak rychle přestoupit do dvoulitrů, protože v té naší kategorii toho už více dosáhnout ani nejde. Takovým snem by pak bylo přestoupit i do třílitrů, ale to už je trochu jiný svět. Pokud to za mě někdo náhodou nezaplatí, tak je to nereálné," uzavřel Josef Hlavinka.