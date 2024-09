Už se to zase blíží. Nová sezona volejbalové extraligy žen odstartuje už tuto sobotu a hráčky Prostějova do ní půjdou z pozice obhájkyň bronzových medailí. A s obměněným kádrem si znovu, tak jak už to je u tohoto klubu zvykem, myslí na příčky nejvyšší. Na předsezonní tiskové konferenci v prostorách Národního sportovního centra PV to zdůraznili hlavní trenér a generální manažer klubu Miroslav Čada a nová kapitánka a zároveň i jedna z největších hvězd soutěže Nikola Kvapilová.

Na úplný úvod Čada zdůraznil, že kádr po minulé bronzové sezoně prošel velkými změnami, když přišlo hned devět nových hráček a došlo i o rozšíření realizačního týmu o bývalého reprezentanta Petra Zapletala. Dále pak zdůraznil to, o co jde v Prostějově před každou sezonou, tedy hrát o ty nejvyšší mety. To podle něj znamená minimálně účast ve finále.

Dále pak zmínil i úspěšná přípravná utkání, ve kterých si to dle jeho slov v týmu čím dál tím více sedá a do prvního soutěžního zápasu, kterým se pro prostějovské volejbalistky stane nejdříve zápase českého poháru s prvoligovým Hradcem Králové a potom už první kolo extraligy s obhájkyněmi titulu - brněnskými Šelmami - už by měl být dostatečně připraven.

To se podle něj ukázalo zejména na posledním turnaji ve slovinské Nové Gorici, kdy jeho celek sice prohrál s týmem hrajícím ligu mistryň - Calcitem Kamnik - potom však 3:0 skolil domácí celek a stejným výsledkem i finalistky maďarské ligy z Kapošváru.

Potom už dostala slovo i nová kapitánka Nikola Kvapilová, která po minulé sezoně přišla z Liberce. Týmu, který Prostějov porazil v loňském semifinále a nakonec skončil stříbrný. Ta zopakovala to, co už řekla v nedávném rozhovoru pro Deník. Tedy že pro ni byl Prostějov jasnou volbou a že o přestupu na Hanou jednala už před dvěma roky.

Dále pak zdůraznila, že má z nově sestaveného kádru radost, jelikož v něm, podle ní, není žádná větší slabina. „Opravdu může hrát všech dvanáct hráček a nebude to třeba jen o šesti, sedmi. To opravdu každý tým v české lize nemá," řekla.

Miroslav Čada pak ještě nastínil, kdo by mohl být pro jeho svěřenkyně největším konkurentem. „Myslím si, že by to mohla být Olomouc, samozřejmě musíme také počítat se Šelmami jakožto obhájkyněmi titulu a špatný nebude ani Liberec. Celkově bude soutěž dost vyrovnaná a každý bude moci porazit každého" uvedl.

Již výše zmiňovaný zápas osmifinále české poháru odehraje vékáčko už zítra na palubovce třetího celku loňské sezony 1. ligy z Hradce Králové, ostrý start s obhájkyněmi titulu pak proběhne před vlastními fanoušky v Národním sportovním tuto sobotu od 18.00.