Přesně dle papírových předpokladů - tedy suverénním triumfem vedoucího družstva tabulky nad posledním - dopadla úterní extraligová předehrávka volejbalistek Prostějova se Šternberkem. Výsledky setů 25:9, 25:15 a 25:19 hovoří samy za sebe.

Sokol nastoupil již bez Polek Laskowské a Deptuchové, ale se staronovými tvářemi Nikolou Látalovou a Eliškou Kořínkovou. Úvodní set byl ovšem rychlou záležitostí pro Prostějov, když se Sokol na palubovce hledal a získal jen devět bodů.

Ve druhé sadě sice Šternberk samotný začátek chytil, po vyrovnaném stavu 6:6 ale domácí získali mírný náskok, který postupně navyšovali. Za stavu 18:10 si trenér hostí Jehlář vzal oddechový čas, zlomit vývoj setu se však už Sokolu nepodařilo a prohrál o deset bodů.

Ve třetím dějství se hosté drželi ve hře nejdéle. Po úspěšných útocích Kłodové a Cohenové vedly Šternberanky 8:7. Vyrovnaný stav byl až do skóre 17:17, pak Prostějov přidal plyn, set vyhrál 25:19 a celý duel 3:0.

„I když byl soupeř oslabený, tak měl devětadevadesátiprocentní šanci na úspěch. My jsme měli problémy s marodkou hlavně u nahrávaček, jedna je zraněná a druhá po covidu. Také jsme prohodili univerzálku se smečařkou, v jiném postavení nám dnes chybělo větší sehrání z přípravy. Možná je lepší, že jsme v tuto chvíli narazili na nejsilnější Prostějov, který by nás tak jako tak porazil. My se musíme zlepšit do dalších zápasů proti ne tak špičkovým soupeřům,“ řekl po utkání trenér Šternberka Miroslav Jehlář.

Mnohem více důvodů ke spokojenosti pak měl prostějovský kouč Michal Matušov. „Jsem moc rád, že jsme tento zápas zvládli za tři body a co možná nejrychleji ve třech setech. Můžu pochválit každou jednu hráčku i celé naše družstvo, že navzdory zdravotním výpadkům jsme v dané sestavě dokázali odvést kvalitní výkon. Náš přístup byl celou dobu naprosto zodpovědný, proto jsme jasně zvítězili. Děvčata chválím za přístup i za to, jak vše zvládly,“ zhodnotil zápas.

Další duel odehraje Prostějov Sokol Šternberk už ve čtvrtek 11. ledna, kdy jej doma čeká nevyzpytatelná Ostrava. Šternberk ve stejný den odehraje čtvrtfinále Chance České poháru na palubovce brněnského Králova Pole. V sobotu 13. ledna si pak zahraje extraligové derby, když doma přivítá olomouckou Šantovku.

VK Prostějov - TJ Sokol Šternberk 3:0 (9, 15, 19)

Rozhodčí: Peloušek, Kubinec.

Čas: 63 minut.

Diváci: 250.

Prostějov: Bajuszová, Meidlová, Kožoušková, Faltínová, M. Smolková, Bažóová. Llibero: Pallová. Trenér: Michal Matušov.

Šternberk: Kłodová, Kořínková, Látalová, Weidenthalerová, Cohenová, Přibylová. Libero: Vyjídáková. Trenér: Miroslav Jehlář.