Odhodlání prostějovských volejbalistek dojít po pěti letech až na vrchol Chance Českého poháru žen nestačilo. Ve čtvrtfinálovém duelu pod Ještědem narazily na výborně hrající liberecký tým, který měl kromě třetí sady herně navrch a zaslouženě pronikl na závěrečný turnaj Final Four.

Volejbalistky Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Jan Steiner

„Gratulujeme Dukle k vítězství a k postupu do Final Four. Dnes byl Liberec lepším družstvem. My jsme jej nedokázali zatlačit podáním, zde asi rozhodovala výhoda domácího prostředí," uznal po prohře prostějovský kouč Michal Matušov.

Většinu zahajovací části nehrály Hanačky vůbec špatně, dokonce se dalo říct, že převážnou porci minut byly o něco lepší. Nic jim to však nepřineslo, neboť doplatily na tři výpadky inkasovaných bodových sérií. První dala soupeřkám výrazný náskok (6:6 - 11:6), druhá je vrátila do vedení (14:15 - 18:15) a třetí od nerozhodného stavu 20:20 měla klíčový dopad - 25:20.

Scénář v těchto pasážích vypadal vždy podobně: Severočešky tlačily kvalitním servisem, hostující plejerky chybovaly na přihrávce a následně i v dalších činnostech, velké propady je logicky srážely dolů. Také druhé dějství lámaly ve prospěch libereckého družstva právě takové úseky, tentokrát dva v podobě nemalých obratů. S úvodním (1:3 - 6:4) se vékáčko ještě dokázalo vypořádat, s opakovaným už ne. Gálíkovy svěřenkyně získaly sedm výměn za sebou z 11:12 na 18:12 a závěr si přes dílčí dotahování moravského mančaftu pohlídaly - 25:21.

Zubřice šokovaly favorita extraligy. Z Liberce dovezly tři body!

Ve třetím dílu se po vyrovnaném startu ujal vojenský soubor vedení rozdílem tří bodů (10:7), leč do té doby horší Matušovova družina nerezignovala. Dál bojovala, rychle otočila vývoj zpět na svou stranu (11:8 - 12:14) a když vinou nového znejistění vlastního výkonu balancovala na hraně porážky (17:19 - 20:19), zvládla návrat do bitvy. V tomhle případě totiž finiš ze skóre 21:20 patřil maximálně zkoncentrovanému Prostějovu - 22:25.

Zdálo se, že by lídryně extraligové tabulky ještě mohly zachránit celý mač a tím nepřipustit své pohárové vyřazení. Nicméně čtvrtá perioda takový scénář razantně zrušila. Liberečanky předvedly raketový nástup (7:0), naopak ekipa VK spadla do hluboké jámy herního podprůměru. A už z ní nevylezla. Protivnice neustále zvyšovaly náskok na 14:4, posléze 18:6, dokonce 23:8, čímž hrozil jednociferný debakl. Ten se sice nekonal, ovšem postup Nikoly Kvapilové a spol. se nakonec zrodil jako naprosto pohodový - 25:11 a 3:1.

„Do zápasu jsme vstoupili nedisciplinovaně a v průběhu celého prvního setu se hledali. Nedařilo se nám bodovat a od toho se odvíjelo celé utkání. Zbytečně jsme několikrát tečovali míče, které směřovaly do autu. A hráli jsme, jako bychom jeli se zataženou ruční brzdou,“ popsal Michal Matušov na závěr i průběh zápasu.

Přišlo tedy vyřazení z poháru, dál se ovšem točí kola extraligy. A v ní jsou Prostějovanky ještě stále lídryněmi. Už tuto sobotu tak pocestují v rámci dvanáctého kola do prahy, kde se střetnou s aktuálně čtvrtým Olympem.

Skvěle! Vékáčko nedalo Šelmám ani tu nejmenší šanci a stále suverénně vede

Dukla Liberec - VK Prostějov 3:1 (20, 21, -22, 11)

Rozhodčí: Velinov a Lenert. Čas: 114 minut. Diváci: 215.

Liberec: Šulcová 14, K. Kvapilová 6, N. Kvapilová 18, Herdová 16, Vyklická 9, Robins-Hardy 6. Libero: Kolářová - Dvořáková, Mello, Pragerová. Trenér: Libor Gálík.

Prostějov: Meidlová 3, Trnková 16, Šunderlíková 19, Faltínová 12, Löff 7, Bajusz. Libero: Pállová - J. Smolková 2, Cholet, M. Smolková. Trenéři: Michal Matušov a Lubomír Petráš.