„Jsem rád, že se hned bezprostředně po tom zklamání z nepostupu do finále hráčky dokázaly semknout a udělaly všechno pro to, abychom získali nějaký ten cenný kov. Nebylo nám totiž jedno, jestli skončíme třetí nebo čtvrtí," říká spokojený prostějovský lodivod. „Myslím si, že přes všechny ty překážky, a to zejména zdravotní, jsme dosáhli svého možného maxima," dodal.

V prvním utkání série o bronz porazily Prostějovanky, až na chvilkové zaváhání ve druhé sadě, svoje pražské soupeřky naprosto jednoznačně 3:0. Na Olympu už to ale bylo trochu o něčem jiném. Infarktový zápas, kde všechny čtyři sety skončily velice těsně, rozhodoval až tiebreak, který skončil dokonce tím nejtěsnějším možným poměrem 15:13. Co tedy nakonec z Čadova pohledu rozhodlo?

„Byli jsme včera lepší jak v útoku, tak i v obraně, i tak se tam ale kupily chyby. V závěrečných míčích se nám ale vždy podařilo prosadit se a těch chyb vyrobit ve výsledku méně. Vyhráli jsme tak nakonec zcela zasloužená," popisuje.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Prostějovský klub od svého založení v roce 2007 dokázal vyhrát deset titulů v řadě a celkově jich má už jedenáct. Dále pak desetkrát ovládl český pohár a čtyřikrát i ten česko-slovenský. U všech těchto triumfů stál na jeho lavičce právě Miroslav Čada, který si tak u fanoušků získal už navždy nesmrtelnost. Jak vysoko tedy řadí tuto bronzovou jízdu?

Je to tam! Prostějovanky urvaly zápas v tiebreaku a vezou si z Prahy bronz