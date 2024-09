„Zápas to byl kvalitní. To jsme i čekali, že nám dá nejvíce ze všech tří. Určitě také nebylo nejlehčí hrát už v 9.30, ale podmínky byly stejné pro všechny. Jsme rádi, že je vítězství na naší straně a také, že ten náš nově složený tým dělá viditelné pokroky," popisovala po skončení zápasu a proběhnutí krátkého ceremoniálu nová prostějovská kapitánka a rodačka z Bratislavy, která jen s krátkým přerušením strávila posledních šest sezon v liberecké Dukle.

„Jinak tím, že to bylo derby, mělo utkání i vyšší náboj. Já mám takové zápasy ráda a vždy mě to vyhecuje k vyšším výkonům," dodala hned nato.

Už jsem chtěla změnu

A jak dlouho se dlouhodobě jedna z nejlepších hráček tuzemské soutěže musela rozmýšlet, zdali nabídku z Hané přijme? Dle jejích slov to byla otázka chvilky. „Po Liberci jsem už chtěla nějakou změnu. Už jsem tam byla prostě dlouho a tak nějak jsem tušila, pro který klub se rozhodnu. Už jsme spolu totiž jednali někdy před dvěma lety," prozrazuje a doplňuje, že se jí zatím v novém působišti moc líbí. „Parta je tady super, na trénincích makáme a věřím, že se nám sezona vydaří," uvedla.

Liberec? Můj domov

Za tu dobu, kterou Kvapilová na severu Čech strávila, získala na své konto tři bronzy a jedno stříbro. A cenných kovů mohlo být i více, kdyby se sezony 19/20 a 20/21 neukončily předčasně kvůli pandemii covidu 19. V té druhé jmenované totiž už spolu se svými spoluhráčkami byla připravena na semifinálové boje. A jak sama přiznává, na utkání v Liberci se skutečně vůbec netěší. „Je to v podstatě už takový můj domov a až tady jednou dohraji, tak se tam vracím. Na druhou stranu to ale určitě bude super vypjatý zápas," říká.

Odpadne cestování

Jak ale sama zdůrazňuje, jednu obrovskou výhodu pro ni angažmá v Prostějově mít bude. Doteď totiž musela s Duklou na naprostou většinu venkovních zápasů dojíždět obrovskou dálku, což se nyní změní.

Volejbalová extraliga žen je totiž složená z deseti týmů, z nichž čtyři sídlí v Olomouckém kraji, dva v sousedním Moravskoslezském, další dva v Brně a pak až jeden v Praze a konečně jeden v Liberci. „Upřímně, byl to jeden z velkých důvodů, proč jsem tady šla. To cestování bylo opravdu náročné. Jezdili jsme na zápasy tři, čtyři hodiny a vraceli se v noci. A pro mě jakožto matku to už vůbec nebylo snadné," přiznává.

Snad mi Čada ještě něco předá

Hanačky zatím v přípravě na novou sezonu odehrály osm zápasů. Na úvod zdolaly brněnské Královo Pole 3:1, poté stejným poměrem přehrály i pražský Olymp, na pražském Mizuno Cupu porazily 2:1 Liberec i německý Erfurt a 1:2 pak padly v odvetě s Olympem. Na olomouckém Tomi-Remont Cupu si pak poradily 3:0 se Šternberkem, 3:1 s kyperským Lemesosem a konečně i 3:0 se svými regionálními rivalkami z Olomouce.

„Zápasů bylo dost, protože se potřebujeme pořádně sehrát. Na tom budeme samozřejmě ještě pracovat a snad najdeme to optimální nastavení," vysvětluje Kvapilová, která si také pochvaluje působení pod trenérskou legendou Miroslavem Čadou. „Je to super. Snad mi ještě v mých letech dokáže něco nového předat. Celkově jsem s ním velmi spokojená," pochvaluje si 30letá hráčka nastupující na diagonální pozici.

Nesmí nás skolit tlak

A s čím jde do sezony, která pro její tým začne v sobotu 28. září doma proti pražskému Olympu a ve které bude Prostějov minimálně obhajovat loňský bronz? „Ambice samozřejmě máme ty nejvyšší a já věřím, že nás ten tlak, který na nás bude vyvíjen, neskolí. Každý si na nás totiž bude chtít došlápnout. Jen je škoda, že v Evropě hned v prvním kole narazíme na tým Alba Blaj, který má zálusk rovnou na ty nejvyšší příčky," uzavřela Nikola Kvapilová.