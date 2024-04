„Tak jednoduché, jak by se to mohlo podle skóre zdát, to zase nebylo. Musely jsme být po celý zápas koncentrované a zajistit, aby se Olymp pořádně nerozehrál a stále jej držet pod tlakem. Když jsme ale pak zvládly vyhrát ten druhý set, tak jsem začala věřit, že to klapne. V jeho průběhu to totiž vypadalo, že ho ztratíme a bude se hrát déle. V tom třetím jsme vytvářely dobré série na servisu a pro to vítězství jsme si prostě došly," popsala zápas čerstvě osmnáctiletá smečařka, která v něm nasbírala velice slušných deset bodů.

„Dnes na soupeřky nejvíce platil servis. Důležité také bylo, že jsme se vyvarovaly chyb v obraně. Ukázalo se pak, že Olymp prostě nemá Nikolu Kvapilovou, která, i když už zbytek týmu nemohl, to vzala na sebe," zmínila se smíchem nejlepší plejerku Liberce a hned na druhý nádech dodala: „Rozdíl byl ale i v nás. Mnohem lépe jsme se dokázaly koncentrovat."

Zdroj: Deník/David Kubatík

Prostějovské volejbalistky se k prvnímu zápasu o bronz postavily jen čtyři dny poté, co před svými fanoušky absolutně nezvládly páté utkání semifinálové série s libereckou Duklou a prohrály v něm jednoznačně 0:3, když ani v jednom setu nepřelezly hranici 20 uhraných bodů. Jak těžké pro ně vlastně bylo na tento nezdar zapomenout a přepnout zase na úplně jinou sezonní kapitolu?

