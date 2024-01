Čtvrteční dohrávka 16. kola volejbalové extraligy žen, v níž vedoucí Prostějov narazil na pátou Ostravu, přinesla velké překvapení. Většinu napínavého duelu byla k vidění skvělá hra, místy proložená chybami. A domácí tým nakonec po ostravském obratu nečekaně prohrál.

Ilustrační foto | Foto: Jan Steiner

„Já můžu vyzvednout pouze první set, který se nám vydařil a naopak Ostravě ne, jako by byla ještě v autobusu. V dalších setech jsme se bohužel trápily na přihrávce, nedokázaly tlačit servisem a dělaly nevynucené chyby v blbých momentech. Utkání se nám nepovedlo, musíme se zvednout. A znovu začít hrát náš volejbal. Možná bylo vidět, že ještě nejsme v plné sestavě, ale na to se nemůžeme vymlouvat," zhodnotila prohraný zápas kapitánka Prostějova Simona Bajusz.

Herní vyrovnanost trvala jen chvíli, od stavu 3:3 Hanačky vzaly úvod střetnutí pevně do svých rukou. V následující pasáži tlačily na své soupeřky nejen podáním a postupně získaly kvalitním výkonem až pětibodový náskok (12:7), který následně udržovaly. Hosté se sice jednou přiblížili na trochu menší rozdíl (16:13), ale víc jim precizní vékáčko nedovolilo, naopak v závěru svou převahu ještě vystupňovalo - 25:18.

Druhé dějství vypadalo ale úplně jinak. Ostravské družstvo výrazně přitvrdilo jak servisem, tak dalšími činnostmi, a rychle uteklo na 0:3, posléze pěti výměnami za sebou dokonce na 4:11. Domácí plejerky měly potíže na přihrávce, na zlepšenou produkci TJ nedokázaly účinně reagovat. Dařilo se to vždy jen dočasně (11:15, 15:20), aby rozjeté Pommerovy svěřenkyně opakovaně kontrovaly (12:18, 15:23). Načež zrcadlovým výsledkem srovnaly setový poměr - 18:25.

Kam za sportem? Je tady fotbalová Tipsport liga, ale i futsal, hokej i box

Houpačka pokračovala rovněž zkraje třetího dílu. Pro změnu šly do ofenzivy Matušovovy ovečky, jež okamžitě předvedly trhák na 6:2, nicméně Severomoravanky po dalším vyrovnaném úseku odpověděly téměř vyrovnáním (11:7 - 11:10). Každý chvilku tahal pilku. V dramatické koncovce pak Ostravanky odvrátily čtyři setboly a naopak svůj čtvrtý proměnily - 29:31.

Maratónská sada poslala hosty do výhody, kterou na začátku čtvrté periody hájili. Než přišla na podání Petra Kožoušková a série VK pomohla k obratu z 1:3 na 5:3. Uprostřed tohoto setu byl pro změnu lepší ostravský kolektiv, své manko 9:5 zlikvidoval a od nerozhodných cifer 12:12 se startovalo nanovo. Potom se oba celky strhujícím volejbalem dlouho přetahovaly o každý míč stylem bod za bod. Rozhodnutí přišlo za stavu 17:16, kdy parta ze severní Moravy ještě vystupňovala svůj herní level do maximální výše, naopak Prostějov náhle jako by odešel z palubovky. Úplný finiš vůbec nezvládl a zrodilo se tudíž překvapení - 19:25 a 1:3.

„Nebyl to z naší strany úplně povedený výkon. V konečném součtu jsme nakumulovali velké množství chyb na podání, na přihrávce i v komunikaci při součinnosti mezi jednotlivými hráčkami. Navíc se k tomu přidaly ještě chyby v útoku a dobré ostravské bloky, které nás hlavně v důležitých momentech třetího setu opakovaně zastavily. Celkově byl dnes soupeř lepším týmem a zaslouženě zvítězil," vyjádřil se k prohře i prostějovský kouč Michal Matušov.

VK Prostějov - TJ Ostrava 1:3 (18, -18, -29, -19)

Rozhodčí: Činátl a Novák.

Čas: 129 minut.

Diváci: 300.

Prostějov: Faltínová, Kožoušková, Šunderlíková, Meidlová, Bažó, Bajusz. Libero: Pállová - M. Smolková, Trnková. Trenér: Michal Matušov.

Ostrava: Mikelová, Hadáčková, Kašparová, Kojdová, Chládková, Skřivanová. Libero: Slavíková - Vytisková, Bauerová, Z. Látalová, Jedličková, Tobiášová. Trenér: Zdeněk Pommer.