V rámci osmifinále Chance Českého poháru žen došlo i na krajské derby mezi hráčkami Prostějova a Přerova. Ty domácí byly v tomto střetnutí jasným favoritem a nakonec se radovaly z vítězství 3:1 na sety. Soupeřky jim však vydatně vzdorovaly a vékáčko mělo s jejich udoláním nemalé problémy. Hrozilo dokonce tiebreakové drama.

Volejbal: Prostějov - Přerov | Foto: Webové stránky VK Prostějov

Domácí tým vstoupil do utkání koncentrovaně a dobře a až do stavu 8:3 i díky třem ukázkovým blokům neustále zvyšoval náskok. Potom se Zubřice trošičku nadechly (8:5), aby je vzápětí srazila ještě níž šestibodová série při ostrém podání Simony Bajusz. Téměř stejnou mincí hned odpověděly soupeřky, jimž na servisu dost pomohla střídající Aneta Hůsková (14:9). Až následně favoritky získaly trvalou herní převahu všemi činnostmi, což vedlo k jejich suverénnímu zisku zahajovací části - 25:13.

Start druhé periody však byl mnohem úspěšnější pro hostky, které výrazně zkvalitnilo hlavně podání i obranu. Prostějovanky se náhle nemohly vůbec prosadit útokem a víc chybovaly. A rychle nabraly nečekaně velké manko 3:8, zanedlouho dokonce 5:14. Nešlo jim nic, zatímco Vlčkovy svěřenkyně hrály výborně a vezly se na vlně. Teprve za stavu 7:16 se mančaftu kouče Matušova povedlo zabrat a dotáhnout na 13:17. Nicméně další vlastní hrubky znemožnily obrat opětovným nabráním značné ztráty (17:23), protivnice si závěr pohlídaly - 21:25.

„V úvodním setu jako bychom vůbec nebyli na hřišti. Od druhého jsme začali hrát a byli rozhodně lepší než v sobotu. Myslím si, že v některých pasážích měli domácí strach o postup," říkal po zápase přerovský kouč Radim Vlček.

Papírově silnější kolektiv se do potíží dostával hodně vinou horší přihrávky. Jakmile tuhle slabinu brzy po začátku třetího dílu odstranil, zvládl otočit z 0:2 na 4:2. Rozjetý Přerov ovšem ani po dílčím zaváhání nepolevoval (6:6), skvěle mu vycházelo agresivní pojetí vyztužené polařskou defenzivou. Až pronikavé zvednutí výkonu celého vékáčka (včetně účinné plachty vystřídavší Michaely Smolkové) odpor na opačné straně sítě zlomilo. Z nerozhodných 7:7 to dlouhou šňůrou osmi získaných výměn za sebou náhle bylo 17:8, navrácená pohoda Karin Šunderlíkové a spol. vládla (21:11). Pouze koncovka vůbec neměla přesvědčivé parametry - 25:19.

Tím pádem se družina s turem ve znaku opět chytila, což posílalo otazníky nad čtvrté dějství. A opravdu, hosté jej otevřeli o poznání zdatněji (0:3). Růžově oděné plejerky ale bleskově odpověděly kontrem na 5:3, načež znova spadly dolů (6:8). Nutno říct, že soubor bodově tažený dvojicí Alexandra Vajdová + Karina Lazárková předváděl velice dobrý i maximálně obětavý volejbal a favorizované partě způsoboval značné trable. Než Prostějov intenzivnějším tlakem vystřihl klíčovou otáčku z 10:12 na 15:13, aby od skóre 19:20 s vypětím všech sil těsně ustál jak dramatický finiš, tak celý náročný mač - 25:22 a 3:1.

„Bohužel jsme navázali na náš první zápas proti Liberci tím, že když máme soupeře pod tlakem a vedeme rozdílem i víc bodů, sami mu pak pomůžeme sérií našich vlastních nevynucených chyb. S čímž se pak natolik silný tým jako Prostějov nedá porazit. Z poháru jsme tak venku, to je negativní. Zvedli jsme se ale z minulého špatného výkonu, což je naopak pozitivní," dodal ještě Vlček.

A jak viděl průběh zápasu ze svého pohledu prostějovský lodivod Michal Matušov? „Vstup do zápasu a celý první set nebyl z naší strany úplně nejhorší, zvládli jsme ho vyhrát s velkým náskokem. Od druhé sady jsme se však vlastními chybami dostali do křečovitého výkonu, kterým jsme pak pokračovali v podstatě až do konce během všech tří zbývajících setů. Mně trochu mrzí, že jsem naše družstvo z tohoto stavu nedokázal dostat a znovu ho nenastartoval ani nenakopnul k lepšímu výkonu. Pozitivní je pouze vítězství," okomentoval průběh utkání ze svého pohledu i .

VK Prostějov - Volejbal Přerov 3:1 (13, -21, 19, 22)

Rozhodčí: Novák a Šimek.

Čas: 120 minut.

Diváci: 250.

Prostějov: J. Smolková 3, Trnková 17, Šunderlíková 16, Meidlová 10, Löff 8, Bajusz 1. Libero: Pállová. Střídaly: Bažó, M. Smolková 5, Cholet. Trenér: Michal Matušov.

Přerov: Kohoutová 3, Zatloukalová 1, Vajdová 16, McClellan 10, Kovačič 7, Lazárková 14. Libero: Kulová. Střídaly: Tinklová 3, Hůsková 6, Oujezdská 2, Šrámková, Köhlerová. Trenér: Radim Vlček.