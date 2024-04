Stav série hrané na tři vítězné zápasy je nyní nerozhodný 1:1 a všechno je tedy otevřené. Volejbalistky z Hané však nyní znovu dostávají výhodu domácího prostředí, které by mohly využít i v případném pátém rozhodujícím zápase.

„Největší rozdíl byl v tom, že smečařky Liberce byly mnohem produktivnější, než v prvním zápase. Tradičně hrála dobře Nikola Kvapilová. A my jsme se naopak tak neprosazovali. I když jsme dobře bránili, tak jsme z následných útoků nebyli schopni bodovat. Soupeřky si prostě své útoky lépe připravily," popisoval dlouholetý prostějovský lodivod důvody prohry 1:3 poté, co jeho svěřenkyně, taktéž výsledkem 3:1, ovládly úvodní sobotní utkání hrané na vlastní palubovce.

Trenér Čada však, kromě již vyjmenovaných chyb, viděl ve hře i pozitivní aspekty, na kterých by rád stavěl i v nejbližších zápasech, ve kterých už bude záležet doslova a do písmene na každé jednotlivé výměně.

FOTO: Na liberecké palubovce to už vékáčku nevyšlo. Série je vyrovnaná

„Jsem velmi rád za to, že družstvo bojuje. To nasazení tam je vidět a hráčkám v tomto směru nemám opravdu co vytknout. Vyzkoušíme si i něco na tréninku a já věřím, že nedostatky odstraníme a prosadíme se více," hlásí odhodlaně.

Třetí semifinále odstartuje na palubovce prostějovského Národního sportovního centra už tento pátek od 18 hodin. Jaký tedy bude mít tým do té doby program? „Dnes jsme absolvovali pozápasový trénink, na kterém panovala dobrá a bojovná nálada. A hráčky pak ještě čeká regenerace. Zítra pak absolvujeme video trénink a v pátek jdeme zase do toho. Moc se těším, až se znovu představíme před našimi skvělými fanoušky a věřím, že nás, stejně jako vždy doposud, poženou za dalším vítězstvím," uzavřel Miroslav Čada na pozitivní a bojové vlně.