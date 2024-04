„Všechny jsme si asi uvědomily, že tady máme plnou halu a nechceme už tedy jen kvůli ní předvádět ten otřesný výkon, který jsme praktikovaly do té doby. Začaly jsme tedy zase bojovat jedna za druhou stejně, jako jsme to dělaly v prvním zápase," popisovala.

Onen nakonec ne do konce dotažený zvrat přišel opravdu v momentu, kdy to už nečekal ani ten největší prostějovský optimista. Za stavu 0:2 na sety a 3:7 na body. Svěřenkyně Miroslava Čady znenadání zlepšily ve své hře snad úplně všechno, třetí set dovedly k vítězství 25:18 a ten čtvrtý pak ke svým dvěma mečbolům.

Jak už bylo napsáno výše, tie-break byl ani ne na dosah ruky. Spíše už za stavu 24:22 ležel na prostějovské dlani a stačilo jej v ní pouze stisknout. Severočešky však v tomto byly rychlejší a doslova za vteřinu dvanáct jej z té dlaně srazily na zem.

FOTO: Vékáčko obrat nedotáhlo a na severu Čech bude muset bezpodmínečně vyhrát

Vyrovnaly a následnou dramatickou koncovkou nakonec urvaly set i celý zápas ve svůj prospěch. „V té fázi už to bylo buď a nebo. Řekla bych, že v tu chvíli Liberec chyboval stejně jako my a byl už téměř na lopatkách. Bylo to ale i trochu o štěstí, které se k nám bohužel otočilo zády," smutnila Faltínová.

Hanačky jsou tak po dvou prohrách v poměru 1:3 na pokraji vyřazení, po kterém by už musely vzít zavděk jen a pouze dvouzápasovou sérií o bronz s pražským Olympem. Co tedy podle této zkušené hráčky bude nyní nejdůležitější pro zápas, který se odehraje pod Ještědem v pondělí od 18 hodin?

„Musíme jednoznačně navázat na náš výkon z prvního zápasu série. Musíme k tomu přistoupit naprosto zodpovědně už od samého začátku a bojovat o každý balon. Bylo by také dobré se v hlavách nastavit tak, že ještě nic není ztraceno. Série se hraje až na pět zápasů a nakonec může být všechno jinak. Ukázaly jsme, že s Libercem hrát dokážeme. Musíme se povznést i nad tu špatnou bilanci, kterou s Libercem máme. Play-off je prostě jiná soutěž," uzavřela Klára Faltínová na bojovné a optimistické vlně.