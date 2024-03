Základní část extraligy volejbalistek už je minulostí a play-off už začíná pomalu otevírat své brány. Prostějovské vékáčko, ač se dlouho drželo na samotné špici, do něj jde z konečného druhého místa a soupeřem se mu nestane nikdo jiný, než regionální rivalky z Olomouce. A tak jako minulý rok a mnoho a mnoho dalších let předtím, znovu bude na jeho lavičce stát legendární trenérský bard Miroslav Čada, který už před časem vystřídal odvolaného Michala Matušova.

Volejbal Olomouc - Prostějov (21.10.2023) | Video: Deník/Jan Pořízek

„Myslím si, že druhé místo je po všech událostech v dosavadním průběhu sezóny a vzhledem k veškerým okolnostem nakonec dobré. Sice jsme začali výborně, dlouho vedli tabulku a mysleli i na prvenství, ale pak přišla řada různých problémů se zdravím u našich hráček a následně i herní a výsledkový pokles. Proto si myslím, že konečné umístění je objektivní obrázek toho, co jsme na hřišti celkově předváděli,“ říká pro klubový web staronový muž na prostějovské lavičce.

A tak jako v minulé sezoně, i letos tomu tak osud chtěl, aby se v extaligovém čtvrtfinále Prostějovanky střetly s krajskými rivalkami z Olomouce. Před rokem měla vzájemná série poměrně jednoznačný průběh a skončila pro vékáčko 3:0 na zápasy po výsledcích 3:2, 3:1 a 3:0.

Letos by pak nejeden divák mohl tipovat výsledek velmi podobný. Přece jen, olomoucké Šantovce, jak se klub od této sezony nazývá, se nedařilo téměř nic a i kvůli velkým počtům zraněných hráček skončila až sedmá s pouhými 28 nasbíranými body. Z posledních deseti zápasů pak svěřenkyně Jana Drešla posbíraly jen osm bodů za dvě výhry a stejný počet proher v pátém setu.

Miroslav Čada však rozhodně nic podceňovat nehodlá: „Soupeř je to rozhodně nebezpečný. Olomouc sice nešla do sezóny s natolik vysokými ambicemi jako dřív a během ročníku se potýkala s ještě většími problémy než my, přesto stále své kvality má a dokáže být velmi nepříjemná. Pokud jí vychází její hra, jde hned výkonem o sto procent nahoru,“ varuje.

VIDEO + FOTO: Nejpůsobivější choreo v prostějovské historii, podívejte se

„Další věcí pak je, že Olomouc oproti nám opravdu nemá co ztratit. Po slabší sezóně může jedině překvapit. Přesto samozřejmě půjdeme za postupem. Loni jsme to zvládli a pevně věřím, že si poradíme i tentokrát,“ dodal.

Velkým tématem v prostějovském klubu byla v posledních dnech autonehoda, do které se vinou druhého řidiče dostaly hráčky Milica Tošič a Michaela Pállová. Obě sice z této situace vyvázly potlučené, avšak mimo nějaké větší ohrožení zdraví či snad dokonce života. Jak se tedy jejich stav vyvíjí dál?

„Milica se dala dohromady hodně rychle, už s námi před Šternberkem i trénovala a ve čtvrtek chtěla strašně moc hrát. Raději jsme však neriskovali a ještě ji nechali na lavičce, aby se třeba zbytečně něco nestalo. Každopádně je v pořádku a počítáme s ní. U Míši Pállové je ale situace složitější, protože má poraněnou hlavu. Nedá se tedy přesně odhadnout, kdy bude fit. Musíme počkat a uvidíme,“ uzavřel Miroslav Čada.