A právě tie-breaky byly tím aspektem, který utkání těchto dvou celků dělal v této sezoně specifickými. Z celkového počtu pěti zápasů na něj totiž došlo hned čtyřikrát a Olomoučankám se jej nepodařilo ovládnout ani jednou. „Nevím, čím zrovna tohle mohlo být. Zdálo se mi, jako by Olomouc vždycky trochu polevila a udělala v pátých setech řadu nevynucených chyb, kterým jsme se my naopak dokázaly vyvarovat," krčí rameny.

„Něco na tom asi bude. V hlavách to určitě musely mít, když dokázaly dvakrát zvrátit už v podstatě ztracenou hru a pak padnout. Na druhou stranu to ale bylo i tím, že my jsme výborně bránily a byly jsme lepší na blocích," přemýšlí Bajusz.

Začíná se za stavu 0:0

Prostějovanky už také díky nejrychlejšímu možnému konci všech čtyř čtvrtfinálových sérií vědí, kdo je bude čekat v semifinále. Bude se jednat o čtvrtý celek po základní části - Duklu Liberec. Tedy o soupeře, kterého při předminulé zlaté jízdě vyřadily v semifinále 3:1 na zápasy a v minulém ročníku s ním zase padly 0:2 v boji o bronz.

FOTO: Hotovo. Vékáčko nedovolilo Olomouci v posledním zápase série ani set

Ani vzájemná bilance těchto dvou celků nevyznívá pro Hanačky nijak nadějně. Ze čtyř střetnutí v základní části totiž dokázaly vytěžit pouhé dva body za prohry 2:3. „Očekáváme znovu tvrdý souboj. V sezoně jsme s nimi ještě nevyhrály, ale zkusíme překvapit. Začíná se vždy za stavu 0:0 a my budeme připravené stejně, jako jsme byly připravené na Olomouc," hecuje ale Bajusz.

„Budeme muset jít do všeho úplně naplno. Kdykoli se nám nepovede přihrávka, budeme ji muset nahradit náhrou z pole a když nám nepůjde ani ta, budeme ji muset nahradit nějakou chytrou útočnou hrou. Uvidíme," dodává.

Fanoušci? Naprosto super!

O co se však už dlouhodobě prostějovské volejbalistky mohou opřít a jistě tomu tak bude i proti Severočeškám, tak to jsou fanatičtí a také velice hlasití fanoušci, kteří jistě nezaváhají ani nyní a někteří z nic se vydají na dalekou cestu. „Byli naprosto super. Viděla jsem v hledišti i taková pěkná tleskátka s naším logem, které se mi fakt líbily. Celkově musím uznat, že to byli fanoušci, kteří nás dovedli k vítězství. Moc jim za to děkujeme a doufáme, že nás budou podporovat i nadále," uzavřela spokojená Simona Bajusz.