Prostějovské volejbalistky venku čelily postupovému mečbolu libereckých soupeřek - a to úspěšně! V pondělním čtvrtém střetnutí semifinálové série extraligy žen byly většinu času lepší, aby čtyřsetovým vítězstvím zaslouženě srovnaly zápasové skóre na 2:2.

Rozhodující míč čtvrtfinále 2024 Prostejov - Olomouc | Video: Deník/David Kubatík

TEXT: VK Prostějov

Po vyrovnaném úvodu (3:3) Hanačky postupně zkvalitňovaly svůj výkon, získávaly převahu i náskok. Velice dobře podávaly a přihrávaly, výborně bránily jak na síti, tak v poli, v útoku často bodovala Milica Tošič, přidávaly se k ní Veronika Trnková a později také Klára Faltínová. Rozjetý stroj se trochu zadrhl jen při dotažení Dukly z 11:17 na 15:18, potom už byl zbytek zahajovací části znovu jednoznačný - 18:25.

Na startu druhého dějství však tvrdě udeřily Severočešky. Na servis přišla Thamiere de Mello a výsledkem se stala šňůra šesti výměn za sebou (1:1 - 7:1). Nicméně mizerný úvod vékáčko nerozhodil. Nejprve zastavilo nápor protivnic (7:3, 10:5) a pak samo přešlo do mohutné ofenzivy. Perfektní práci odváděly skórující Trnková s Faltínovou, opět zabrala Tošič, ke špičkovému týmovému výkonu přispívaly též všechny další parťačky. Což vedlo k bleskovému otočení průběhu na 11:12, následně i k drtivému finiši od stavu 14:14. Závěrečné pasáži hosté totálně dominovali - 16:25.

Ovšem ani vedení 2:0 na sady ještě nic neznamenalo, což ukázala třetí perioda. Moravský mančaft v ní držel krok pouze několik minut, než do kouta zahnaný Liberec přešel do obřího tlaku. K tradiční bodové tahounce Nikole Kvapilové se přidaly ostatní spoluhráčky a povedl se jim trhák z 5:5 na 13:6, zanedlouho 16:8. Čadovy svěřenkyně herně šly do hlubokého ponoru, leč ani tohle je nepoložilo, naopak výrazným zlepšením snížily na 19:16. Koncovka ale patřila obrozenému Gálíkovu družstvu - 25:18.

FOTO: Kostelec nestačil na Holešov. Přijdou změny v sestavě, říká nazlobený kouč

Klíčové za daného vývoje bylo, že Prostějovankám potom vyšel vstup do čtvrtého dílu (0:3, 3:7, 6:11). Zase pozvedly svou hru na vysokou úroveň a směřovaly k dílčímu triumfu. Čtyřbodový výpadek (7:12 - 11:12) však udělal ze zbytku bitvy pořádné drama. Hanácká parta jako na gumě vždy víc odskočila (11:15, 15:19, 20:23) a vzápětí jí zase zůstal jen minimální náskok (19:20, 22:23). To už hořela infarktová koncovka, kterou po oddechovém čase definitvně rozsekl blok Tošič + chyba Kláry Vyklické v útoku - 22:25 a 1:3!

Zdroj: Deník/David Kubatík

„Myslím si, že dnešní utkání jsme vyhráli zaslouženě, protože tam byl rozdíl mezi oběma týmy jak v útoku, tak na bloku. Na podání a na přihrávce sice panovala nevyrovnanost, ale útočně i obranou na síti jsme byli lepší, což nám stačilo k vítězství a k vyrovnání série,“ zhodnotil utkání prostějovský kouč Miroslav Čada.

Stav série je tedy vyrovnaný 2:2. Rozhodující pátý mač odehrají Hanačky doma - v Národním sportovním centru už tento čtvrtek od 18 hodin.

Dukla Liberec - VK Prostějov 1:3 (-18, -16, 18, -22)

Rozhodčí: Kovář a Krtička.

Čas: 118 minut.

Diváci: 485.

Stav série: 2:2.

Liberec: Šulcová, de Mello, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická, Robins-Hardy. Libero: Kolářová. Střídaly: Frankevych, Fixová, Pragerová, K. Kvapilová. Trenéři: Libor Gálík a Dita Gálíková.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Trnková, Tošič, Faltínová, Löff. Libero: Meidlová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.