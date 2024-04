Úvodní zápas série o třetí místo v extralize žen měl v prostějovském Národním sportovním centru převážně hladký průběh. Domácí volejbalistky se potýkaly s většími potížemi jen ve druhé sadě, jinak pražský Olymp přesvědčivě přehrály a ukořistily tak první ze dvou dílčích triumfů potřebných k zisku cenného kovu bronzové hodnoty.

Oslava prostějovských volejbalistek po výhře v prvním zápase o bronz | Video: Deník/David Kubatík

TEXT: VK Prostějov

„Jsme určitě rády, že jsme to zvládly vítězně, navíc poměrem 3:0 na sety. Musím ale říct, že nám trochu pomohl soupeř, který dělal hodně chyb. My jsme naopak tlačily servisem, Olymp nebyl schopný moc přihrát. Zatímco my jsme si líp připravovaly útočné akce, od toho se odvíjela celá hra," říkala po zápase šťastná prostějovská kapitánka Simona Bajusz.

Hanačky nezačaly vůbec dobře. Rychle nabraly ztrátu (1:4), často chybovaly a až do stavu 6:7 prohrávaly. Postupem času sice nabíraly o něco větší jistotu, ale získat převahu se jim dost dlouho nedařilo. Teprve při účinném podání Veroniky Trnkové se do té doby vyrovnaně držící Pražanky dostaly pod větší tlak a vyrobily několik nevynucených hrubek za sebou, což vedlo k pětibodové šňůře z 11:11 na 16:11. Byla klíčová, neboť vékáčko vzápětí ještě víc uteklo (20:12), aby zbytek zahajovacího dějství přes dílčí problémy (21:17) v závěru bezpečně uhlídalo - 25:18.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Také do druhé části vstoupilo lépe hostující družstvo (1:3), jež zůstávalo mírně vepředu do skóre 5:6. Tam Čadovy svěřenkyně zabraly (8:6), leč potom na chvíli zaváhaly a soupeřky jejich náhlého propadu pohotově využily pěti získanými výměnami za sebou při servisu střídající Michaely Vlčkové (8:11). Vékáčku to úplně přestalo jít, trápilo se a pustilo Pražanky na koně (10:14). A po snížení na 14:15 hned přišel nový nápor výborně podávajícího Mitáčova souboru (14:18). Vzápětí Hanačkám pomohla smečovanými děly Milica Tošič (17:18) a rozhodovala koncovka. V ní se od cifer 18:20 rozjel vytuněný prostějovský válec, který zvládl i poslední maratónskou rozehru - 25:22.

Na výhry musíme navázat, ani dvě vlaštovky jaro nedělají, říká Robert Bartolomeu

Nicméně hotovo zdaleka nebylo. Celek z české metropole i bez úderné univerzálky Moniky Brancuské, kterou trápí zraněný kotník, dál bojoval a rozhodně nechtěl střetnutí odevzdat. Přesto po rovnocenném úvodu třetí periody (4:4) již nedokázal čelit rostoucímu výkonu družstva v růžových dresech, který zvyšoval úroveň své volejbalové produkce. Díky tomu vysekl trhák na 11:5, načež skrze jeden menší pokles (12:8) suverénně kontroloval zbytek jednoznačného mače - 25:14 a 3:0.

„Přes určité pasáže hry, kdy jsme vyrobili několik chyb, můžeme být celkově spokojeni s vítězstvím 3:0. Kromě bloků jsme byli lepší ve všech činnostech a první zápas série odehráli solidně, trošku problémy jsme měli jen ve druhém setu. Tam nás soupeř tlačil podáním, ale koncovku jsme zvládli. Což bylo pro vývoj utkání nejdůležitější,“ vyjádřil se k úspěšně zvládnutému utkání i lodivod vékáčka Miroslav Čada.

Prostějovské volejbalistky se tak ujaly v sérii hrané na pouhé dva vítězné zápasy vedení 1:0, což znamená, že je od zisku bronzových medailí dělí jen jedno jediné vítězství. O to se Čadovy svěřenkyně pokusí už ve čtvrtek 18. dubna ve volejbalové hale v pražských Vršovicích

VK Prostějov - PVK Olymp Praha 3:0 (18, 22, 14)

Rozhodčí: Grabovský a Kovář.

Čas: 80 minut.

Diváci: 380.

Stav série: 1:0.

Prostějov: Bajusz, J. Smolková, Trnková, Tošič, Faltínová, Löff. Libero: Meidlová. Trenéři: Miroslav Čada a Lubomír Petráš.

Olymp Praha: Kalhousová, Šimáňová, Šmídová, Hodanová, Gajdová, Brichtová. Libero: Dostálová. Střídaly: Průšová, Kindlová, Vlčková, Žáková. Trenéři: Stanislav Mitáč a Lukáš Miček.