Vysokoškolačky nevstoupily do zápasu vůbec špatně. Po poměrně vyrovnaném úvodu se dokázaly ujmout vedení, které si už dokázaly udržet až do koncovky a tu také suverénně ovládnout. První sadu tak vyhrály pohodlným poměrem 25:21.

"První set jsme začaly dobře, vyšel nám. V tom druhém jsme ale začaly zbytečně chybovat a přestaly plnit taktické pokyny. A tím to pomalu začalo skřípat," krčila rameny domácí kapitánka Zuzana Šepeľová.

A bylo to skutečně tak. Už od prvních míčů bylo jasné, že to budou Prostějovanky, kdo bude hrát prim. Tedy… pouze do koncovky setu. Domácí hráčky se totiž dokázaly semknout a stáhnout šestibodové manko ze skóre 14:20 na 20:20. Potom se strhla dlouhá a velice napínavá přetahovaná o každý bod, při které si Olomoučanky vypracovaly hned devět setbolů. Žádný z nich ale nevyužily a prohrály 33:35. "V koncovce jsme to sice dotáhly, ale nenabudilo nás to natolik, nakolik nás to asi nabudit mělo. Prostě když jsme se měly semknout a začít hrát jako kolektiv, tak jsme to nezvládly.Musím říct, že jsme si to prohrály vlastní špatnou hrou," smutnila Šepeľová.

Další set se začal lámat také v koncovce, kde přišel naprostý kolaps domácích nadějí. Olomoučanky od svého vedení 15:13 dokázaly uhrát už jen pouhý jeden bod a prohrály 16:25. No a ten čtvrtý už byl vlastně jenom formalitou s výsledkem 15:25. "Budu se bohužel opakovat. V dnešním zápase jsme se nedokázaly navzájem pořádně podpořit. A to pak šlo dost vidět. Já ale doufám, že se nám to podaří v budoucnu a do play-off vstoupíme už úplně jinak," uzavřela Šepeľová.

Olomoucký tým teď čeká ještě poslední kolo s Přerovem, který ještě nezískal ani bod a je tak beznadějně poslední. Zápas se kvůli rekonstrukci přerovské haly odehraje oproti původnímu plánu na olomoucké palubovce. Potom už přijdou na řadu boje v play-off, do kterých Vysokoškolačky půjdou buď ze čtvrtého či třetího místa, o které se v posledním kole na dálku střetnou právě se svými prostějovskými rivalkami. Ty v posledním kole čekají brněnské Šelmy.

VK UP Olomouc - VK Prostějov 1:3 (-21, 33-, 16-, 15-)

Rozhodčí: Kavala - Vachutka.

Diváci: 300.

Olomouc: Mostsitska, Gambová, Herdova, Kneiflová, Šmídová, Štimac, Šepelová, Tinklová, Blanco, dos Santos, Babić . Libero: Slavíková, Kulová. Trenér: Martin Hroch.

Prostějov: Dvořáčková, Faltínová, Bajusz, da Silva, Šunderlíková, Kožoušková, Kvapilová, Fricová, Meidlová, Beránková, Smolková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.