Prostějovský kádr po minulém ročníku, kdy tým vypadl v semifinále s Libercem a následně přemohl v boji o bronz pražský Olymp, zažil doslova zemětřesení. Město na Hané opouští hned jedenáct hráček. „Není to určitě tak, že bychom těch jedenáct hráček nechtěli. Je to všechno jen o domluvě. Někdo chce více peněz, někdo jiný chce zase vyzkoušet zahraničí a někdo chce zase přestoupit tam, kde si zahraje více. Jednalo se tedy o souhru všech těchto důvodů," vysvětluje Čada.

„Rozhodl jsem se tak jednoduše proto, jelikož k tomu vedení klubu vyjádřilo svůj eminentní zájem. Bylo to také z mé strany spojeno s faktem, že to družstvo má vytvořeny maximální možné podmínky. Jinak jsme se na tom společně dohodli už na konci minulé sezony," popisuje legenda prostějovského volejbalu, 71letý Miroslav Čada, který si na prostějovské lavičce odkroutí již svou sedmnáctou sezonu v řadě, pouze s malou přestávkou v té minulé.

To ale neznamená, že by měly Hanačky v nové sezoně nějak výsledkově strádat. Právě naopak. Mezi jejich posilami totiž nechybí jména, jako je nejlepší hráčka extraligy Nikola Kvapilová a další dosavadní opory Liberce jako Klára Vyklická či Lucia Herdová. „Kromě toho k nám zamířila i Brazilka Sonaly Cidrao a Američanka Elise Ferreira. To jenom dokazuje, že vedení vytvořilo maximální podmínky pro to, aby ten klub měl ty nejvyšší ambice," má radost Miroslav Čada.

Příprava na novou sezonu, do které prostějovské volejbalistky vstoupí v sobotu 28. září, začalo, jako již tradičně, v první srpnový den. Jak by její průběh měl pod Čadovým vedením tedy vypadat? „Nejdříve budeme věnovat pozornost kondiční stránce, ale samozřejmě ten čas využijeme i pro tu herní. Plánujeme hodně dvoufázových tréninků, s čímž by nám měla pomoci i nová tvář v našem realizačním týmu, můj nový asistent Petr Zapletal," popisuje.

„Využijeme i turnaj ve slovinské Nové Gorici, kde si zahrajeme zajímavé zápasy a samozřejmě tam budeme i trénovat. Dále se pak zúčastníme i mezinárodního turnaje v Praze na Olympu, předběžně jsme domluveni na zápase v Olomouci i s dalšími extraligovými družstvy," dodává ještě směrem k přípravnému období.

Tak jako v minulém roce, i letos se Hanačky přihlásily do evropského CEV Cupu, ve kterém si pro úvodní kolo vylosovaly volno, v tom dalším se pak s největší pravděpodobností utkají s jedním z nejlepších klubů Rumunska a evropským TOP týmem, Albou Blaj. Zápas by se měl odehrát v prosinci. „Je to ještě daleko, ale samozřejmě jsme si všichni vědomi, že Blaj je velký favorit. Los k nám tedy příliš příznivý nebyl, nicméně i kvůli těmto konfrontacím jsme se do toho poháru přihlašovali," uvedl Miroslav Čada na samotný závěr.