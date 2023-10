Hned v prvním hraném kole (oficiálně druhém) extraligy žen ČR strávily prostějovské volejbalistky na place bezmála dvě a půl hodiny. Tak dlouho trvala napínavá bitva u brněnských Šelem, kde vékáčko neustále ztrácelo: 0:1 i 1:2 na sady, 0:5 a 8:10 v tiebreaku. Přesto dokázalo závěrečným vzepětím zachránit výhru 3:2 a tím vítězný odpich do nové sezóny.

Volejbalistky Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Gratuluji hráčkám k vítězství, které se dnes nerodilo vůbec lehce. Nehráli jsme asi nejlépe, jak jsme mohli, chybělo nám víc reakcí v obraně a některé věci jsme nedodrželi podle plánu," řekl po utkání spokojený prostějovský kouč Michal Matušov.

Hanačky nastoupily do zápasu v kompletní sestavě se všemi největšími oporami, kromě těch dlouhodobě zraněných. Ze začátku však měly problémy s přihrávkou i přesností mezihry, málo se prosazovaly útokem a nabíraly ztrátu. Po čtyřbodové sérii jistějších soupeřek z 5:5 na 9:5 to nevypadalo nijak valně. Domácí družstvo drželo stejný náskok až do stavu 16:12, kdy přišla na podání Karin Šunderlíková, dala tři esa za sebou a bylo srovnáno (16:16). Tím se hostující tým uklidnil, šel nahoru 19:21 a směřoval k zisku zahajovací části. Doplatil ale na výpadek v závěru (20:22 - 24:22), načež domácí celek proměnil druhý setbol - 25:23.

Děvčatům v růžových dresech citelně chybělo úspěšnější zakončení, zatímco Jihomoravanky si v téhle činnosti často pomáhaly zásluhou střeďaček. To platilo i zkraje druhé periody a Vlkovy svěřenkyně znovu rychle odskočily na 3:0. Aby prostějovský mančaft opět postavila na nohy esa slovenské univerzálky (5:2 - 5:5). Vzápětí se k ní zpoza koncové čáry přidala také Pavla Meidlová, během chvíle tak nastal razantní obrat na 6:9. Od této vydařené pasáže nabrala Matušovova parta větší jistotu, zkvalitnila obranu a měla navrch (11:16). Navzdory jednomu dílčímu zaváhání (12:17 - 15:17) se pak danou výhodu povedlo zužitkovat - 21:25.

Potřebnou míru trvalé pohody ovšem vékáčko stále nenabralo. Na startu třetího dějství opakovaně chybovalo, čímž protivnicím darovalo bleskový odskok (5:2). Naštěstí Šelmy hned potkalo totéž (5:5), přesto následně hájily mírné vedení. Než bojovnice VK zabraly několika vydřenými dlouhými výměnami, v nichž defenzivy kralovaly nad ofenzivami. Taková rvavost papírové favoritky zdravě nakopla, jenže po obratu ze 14:13 na 14:16 přišel pro změnu propad při účinném podání Pavly Šmídové (19:17). Simona Bajusz a spol. ještě vyrovnaly na 20:20, finiš však absolutně nezvládly - 25:20.

Jestřábí i nadále vítězí. I přes dva nájezdy, které se proti nim v Kolíně jely

Hostující soubor srážela dolů spousta hrubek. Jakmile jejich počet omezil, konečně měl stabilnější nástup do čtvrtého dílu (2:5). Soustředěný tlak nejen ze servisu navíc znamenal útěk na 5:10, bohužel špatný příjem plachet střídající Adély Benediktové hosty o převahu rázem připravil (11:11). Naštěstí vyšel okamžitý kontr, dost zásluhou dobrého podání Jade Cholet + neprostupných bloků. Počínaje stavem 11:14 již družina tažená Veronikou Trnkovou set ze své moci nepustila a rovnocennou bitvu těsně poslala do rozhodujícího tiebreaku - 23:25.

V něm Prostějovanky vůbec nezachytily úvod a okamžitě se ocitly před nutností dohánět markantní ztrátu 5:0. Pronikavým zvednutím svého výkonu to dokázaly bleskově, úřadovala obrana na síti (6:6). Hanácké ženy potom nezlomilo ani manko 10:8, dál makaly a konec dramatického mače urvaly, doslova vydupaly z palubovky - 12:15 a 2:3.

„Jsem opravdu moc rád, že jsme utkání přes všechny možné trable zvládli. Před námi je ještě spoustu práce,“ uzavřel Matušov.

Už ve čtvrtek čeká Prostějovanky malé krajské derby, když se v rámci předehrávky devátého kola předvedou na palubovce Šternberku.

Šelmy Brno - VK Prostějov 2:3 (23, -21, 20, -23, -12)

Rozhodčí: Peloušek a Hladišová.

Čas: 146 minut.

Diváci: 95.

Šelmy Brno: Šmídová 7, Janečková 17, Marková 7, Madsen 23, Kelnárová 10, Širůčková 12. Libero: Chevalierová - Benediktová 6, Píchalová. Trenér: Jaroslav Vlk.

Prostějov: Trnková 16, Bajusz 2, Meidlová 13, Löff 13, Šunderlíková 33, Cholet 10. Libero: Pállová - J. Smolková 3, Abendroth. Trenér: Michal Matušov.