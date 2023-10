Nová sezona volejbalové extraligy žen klepe na dveře a s velkými plány do ní jdou i hráčky jednoho z historicky nejúspěšnějších českých klubů - prostějovského Vékáčka. Ty pod novým trenérem Michalem Matušovem a s několika zajímavými posilami rozhodně nemají své ambice nízko. Podle slov nahrávačky Simony Bajusz by dokonce mohly letos získat i vítězný double.

Volejbalistky Prostějova slaví vítězství. Ilustrační foto | Foto: Foto: Michal Lakomý

„Naše myšlenka pro nadcházející sezonu byla taková, že chceme sestavit co nejsilnější tým s maximálními ambicemi. Proto došlo k některým změnám. Bohužel máme problémy s Jéssicou Silvou, která není úplně zdravotně v pořádku a čeká ji operace, což nám lehce narušilo koncepci," načal tiskovou konferenci generální manažer klubu Miroslav Čada.

„Věřím ale, že jsme schopni to vychytat a poradit si i s případnými dalšími zraněními. Máme tady vynikajícího ortopeda - pana doktora Macháčka, který dělá nejsložitější operace. To mě udržuje klidným," dodal.

Vedení prostějovského klubu po sezoně, ve které tým skončil na konečném čtvrtém místě, nelenilo a přivedlo několik nových posil, mezi kterými jsou opora slovenské reprezentace Michaela Pallová, náhradou za Jéssicu Silvu by se měla stát Franocouzka Jade Cholet z nejlepšího francouzského klubu Paris Saint Cloud a z juniorky se do ženského týmu posunuly Jana Hořáková, Julie Bažó, Kateřina Brunclíková a Bára Abendroth.

Dobrou zprávou je také uzdravení Karin Šunderlíkové, která se vrací po dlouhé pauze, kterou absolvovala po plastice kolena. „Celé léto strávila se slovenskou reprezentací a je ve výborné formě," pochvaloval si Čada.

Jestřábi vybrali orlí hnízdo. Ve Znojmě slavili třetí výhru v řadě

Lepší podmínky? Nikde jinde!

Změna na Hané proběhla i na trenérském postu. Dlouhodobého kouče a v podstatě i klubovou legendu Miroslava Čadu, který klub dovedl ke všem dosavadním úspěchům, střídá teprve 35letý Michal Matušov. Ten už se za svou poměrně krátkou kariéru stihl dostat ke slovenské reprezentaci a získat i pět tamních titulů s týmem bratislavské Slávie.

„Od začátku přípravy uběhl už nějaký ten týden a já musím říct, že lepší podmínky jsem prostě nikde jinde najít nemohl, než právě tady v Prostějově. A není to jenom o těch čistě sportovních. Velmi se mi líbí možnost denodenní komunikace s generálním manažerem, ale i s nejbližšími spolupracovníky, jako jsou Luboš Petráš nebo kondiční trenérka Solange Soares," říká.

„Co se pak týče kádru, tak už jsme ve fázi, kdy se už tak trochu poznáme a víme, co od sebe můžeme očekávat. To, jakou práci jsme ale skutečně vykonali, uvidíme až v těch ostrých zápasech. Já pevně věřím, že jsme stoprocentně připravení. Některé hráčky sice nebyly v nejoptimálnějším zdravotním stavu, ale i toto jsme překonali," dodal ještě spokojeně.

Bude to letos double?

V minulosti prostějovské volejbalistky vyhrávaly opravdu, co se jen dalo. Získaly jedenáct titulů v české extralize, z toho deset v řadě, o jeden méně jich pak získaly v českém poháru a čtyřikrát (mezi lety 2009 a 2012) dominovaly i česko-slovenskému poháru. Je proto jasné, že ani teď si nedávají úplně nízké cíle.

„Dobře si uvědomuji, že přicházím do tradičního klubu, kde jsou ambice vždy nejvyšší. Teď si to svým způsobem všechno sedá. Chce to ještě trochu času. Potom se ukáže rozložení sil i ostatních extraligových celků, ale je jasné, že chceme bojovat o medaile. Zatím ale budeme chtít jít od zápasu k zápasu a uvidíme, jaký bude postupný vývoj," říká nový prostějovský lodivod.

Tyto plány potvrzuje i dlouhodobá týmová opora, která na tiskovou konferenci přišla také - Simona Bajusz. „Po přípravných zápasech, které se nám povedly, je atmosféra v týmu dobrá. A i když jsme nikdy nehrály v sestavě, ve které asi začneme ligu, tak si myslím, že to bude všechno dobré a sedne si to jak lidsky, tak i herně. Není podle mě nereálné vyhrát letos i double. Hráčky máme nejlepší," troufá si i na ty nejodvážnější myšlenky.

FOTO: Mistrovství Evropy motokár v Olomouci 1980: Šimáka liják nezastavil!

Návrat Šunderlíkové a naděje z nemocnice

Velký comeback pak čeká další výraznou prostějovskou hráčku a zároveň i slovenskou reprezentantku Karin Šunderlíkovou, která vinou zranění kolene absentovala po celou minulou sezonu. „Už se na zápasy velmi těším. Jsem moc ráda, že jsem zpět a myslím si, že tato sezona pro nás může být velmi dobrá. Družstvo máme postavené z mladých a zkušených hráček a máme jen ty nejvyšší cíle. Co se pak týče mě, tak jsem do týmu perfektně zapadla. Pomáhá mi i atmosféra v něm, která je opravdu výborná," řekla.

Jedinou vážnou kaňkou týmu před novou sezonou tak zůstává dlouhodobé zranění Kláry Faltínové. „Klára je na tom podobně jako Karin. Po plastice vazu kotníku jsme s ní stále v kontaktu a zatím je v individuální přípravě. Příští týden ji čeká poslední kontrola a čekáme, zda jí doktor řekne, že už do toho může jít. Už teď je na ní ale vidět, že je nažhavená, dává do svého návratu maximum a snaží se udělat vše pro to, aby jej co nejvíce urychlila. Nyní to vypadá, že naskočí během týdne až deseti dnů," uzavřel Miroslav Čada touto optimistickou zprávou tiskovou konferenci.

Start do sezony bude pro Prostějovanky poměrně ostrý. Tuto sobotu nastoupí na palubovce brněnských Šelem, ve čtvrtek 12. října odehrají malé derby ve Šternberku, o dva dny později nastoupí k prvnímu domácímu utkání proti Olympu Praha, ve středu 18. je pak v rámci poháru čeká další malé derby, které odehrají doma s Přerovem a o další dva dny později pak dojde i na velké derby na palubovce Olomouce.