Basketbalisté Olomoucka se s letošním ročníkem Kooperativa NBL rozloučili vítězně. Podruhé v sezoně si doma vyšlápli na Děčín, který porazili 78:73. Ani závěrečný triumf nic nemění na tom, že Hanáci skončí na předposledním jedenáctém místě nejvyšší soutěže.

Tým BK Olomoucko (ve žlutém). Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Mazal

„Koukali jsme spíš někam do skupiny A1. Pak ale přišla nějaká zranění, odchody, korona. Úspěch to není, ale zase jsme hráčsky posunuli. Hráli jsme v různých sestavách. Osobně to pro každého může být i nějaký posun. Týmově se ale sezona úplně nepovedla,“ hodnotilo po utkání křídlo Olomoucka František Váňa.