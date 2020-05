Cyklisté se virtuálně ocitli v Toskánsku a jedinečné možnosti poměřit síly s profíky na téměř čtyřicetikilometrové trati využili také hobby jezdci. Celkem se zúčastnilo přes 200 závodníků ze 23 zemí.

„Platforma Rouvy navíc závodníkům simuluje autentické prostředí, přestože závodníci jeli na trenažeru ve svých domovech, aspoň na chvíli se mohli přenést do Toskánska. Naši měli možná trochu výhodu, protože jsme tam byli na soustředění, takže je to pro ně známý terén,“ říká sportovní ředitel týmu Tufo Pardus Prostějov Michal Mráček.

V hlavní mužské kategorii Českého poháru vybojoval bronz reprezentant prostějovské stáje Tomáš Bárta, úřadující mistr republiky ze silničního závodu kategorie U23.

„Byl to hezký závod, měl jsem docela čerstvé nohy, ale ze začátku jsem si jel svoje tempo a od poloviny začal přidávat, nicméně vedoucí dvojice už byla odjetá. Nakonec jsem zůstal osamoceně na třetí příčce, kterou jsem si hlídal. Myslím si, že to mohlo dopadnout ještě lépe, kdybych nasadil dříve, takže uvidíme, jak si povedu v příštím závodě. Ten by ale měl být jen do kopce, což není trať pro mě, ale pokud pojedu, nechám v něm všechno,“ hodnotil Bárta, který nestačil pouze na Daniela Turka a Martina Stočka, mistra republiky v MTB maratonu.

Šesté místo bral jeho kolega z týmu Karel Tyrpekl.

„Jsem rád, že svaz přišel s takovouto alternativou závodů a mohli jsme si zazávodit aspoň virtuálně. Je ale samozřejmé, že závodní atmosféru nelze zcela nasimulovat, proto už se těším, až konečně porovnáme síly na silnici,“ uvedl na webu prostějovské stáje.

Neztratili se ani nováčci týmu Filip Řeha (9.) a Bruno Stoček (15.).

Suverénní výkon

Mezi juniory zazářil sedmnáctiletý olomoucký talent Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský), který jasně ovládl svoji kategorii a zároveň obsadil čtvrté místo v absolutním pořadí.

Už v pátek se pojede druhý podnik eGP na legendární trase se stoupáním na Mt. Ventoux.

Výsledky eGrandPrix Czech Cycling Federation:

Muži:

Daniel Turek – Israel Cycling Academy

Martin Stošek – Future Cycling – Northwave

Tomáš Bárta – Tufo Pardus Prostějov

Junioři:

Pavel Bittner (Mapei Merida Kaňkovský)

Mathias Vacek

Štěpán Široký (TJ Favorit Brno)