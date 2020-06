„V soutěži jsou tři silné týmy. Bílý Prostějov, modré ČLTK a červená Sparta. Mezi těmito třemi týmy by se mělo rozhodnout o vítězství,“ míní Jaroslav Navrátil.

Jeho tým vstoupil do soutěže vítězstvím na Štvanici proti domácím zastupujícím modré barvy.

„Uspěli jsme, porazili jsme ČLTK 15:10. Hráli jsme prakticky v kompletní sestavě kromě Zdendy Koláře, který si na předchozím turnaji udělal velký puchýř na ruce. Ale už je v pořádku a připraven nastoupit,“ hlásil Navrátil.

Ve čtvrtek je v Prostějově naplánována královská porce patnácti zápasů. A diváci se mohou těšit i na nejlepšího českého tenistu Jiřího Veselého, kterého o den později čeká tenisové volno.

„Jirka Veselý v pátek maturuje. Učí se teď do dvou do rána, takže toho ani moc nenaspí. Ve čtvrtek chce ale hrát,“ prozradil kapitán a trenér české jedničky.

Z talentovaných mladíků se po oba dny představí Jiří Lehečka nebo Dalibor Svrčina. Zranění zad nepustí na kurty jen Víta Kopřivu.

„Jinak jsme kompletní,“ pochvaluje si kapitán domácích. Z ženské části sestavy by se měly představit i Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, sestry Fruhvirtovy nebo Linda Nosková.

Opory soupeře? Rosol a Vrbenský

Červený tým na Hanou nepřicestuje s elitními ženami. Sázet tak bude hlavně na mužskou část, a tedy na opory Lukáše Rosola a Michaela Vrbenského.

„Každopádně to bude těžký zápas. Hrajeme ale na domácí půdě a doufám, budeme opět úspěšní. Hraje se o prestiž a je to velká šance pro mladé,“ povídá kapitán Navrátil.

„Máme výhodu známého prostředí, trénujeme tady každý den. Sparta je těžký soupeř, mají tam výborné hráče v čele s Lukášem Rosolem. Očekávám dobré a vyrovnané zápasy. Snad se nám podaří vyhrát i teď,“ uvedl sedmnáctiletý talent z Prostějova Dalibor Svrčina.

Start obou hracích dnů je v 10 hodin. Hrát se bude na čtyřech kurtech současně. Ve čtvrtek je na programu šest mužských dvouher, čtyři ženské dvouhry, po dvou mužských a ženských čtyřhrách a jeden mix.

„Areál bude zcela otevřen, vstup je zdarma. Doufáme, že diváci hladoví po tenise přijdou. Jsou samozřejmě nějaká zdravotnická omezení, ale ty jsme schopni zabezpečit. Zveme všechny fanoušky,“ uvedl mluvčí TK PLUS Tomáš Cibulec.

V pátek je na programu čtrnáct utkání. Pokud nebude rozhodnuto dříve.

Barvy pro budoucnost TOP Liga ČTS by Moneta

Soutěž Českého tenisového svazu, liga tenisových výběrů. Turnaje se účastní čtyři týmy: modrý, červený, bílý a žlutý. Výběry odehrají utkání systémem každý s každým a to včetně odvet. Každé utkání se bude skládat z 29 zápasů. Utkání se hraje dvoudenní. První den se odehraje 6 mužských dvouher, 4 ženské dvouhry, 2 mužské čtyřhry, 2 ženské čtyřhry a 1 mix. Druhý den se hraje stejná porce zápasů, vyjma mixu. Tým, který získá 15 bodů vyhrává utkání. Prostějovský areál hostí souboje bílý vs. červený (18. a 19. 6.), bílý vs. žlutý (2. a 3. 7.) a bílý vs. modrý (23. a 24. 7.)

Soupiska Bílého týmu:

Muži: Jiří Veselý, Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva, David Poljak, Jiří Lehečka, Jaroslav Pospíšil, Dalibor Svrčina, Petr Hájek, Daniel Siniakov, Hynek Bartoň, Ondřej Válek, Adam Jurajda

Ženy: Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Tereza Smitková, Anna Sisková, Magdalena Pantůčková, Renata Voráčová, Linda Fruhvirtová, Linda Nosková, Brenda Fruhvirtová, Linda Klimovičová, Kristýna Tomajková, Sára Bejlek

Kapitán: Jaroslav Navrátil