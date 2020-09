Nejlepší český hráč v žebříčku ATP a vítěz prostějovského turnaje z let 2014, 2015 a 2017 smetl ve svém úvodním letošním vystoupení z kurtu nebezpečného Bělorusa Iliju Ivašku.

„Mám obrovskou radost a je to i úleva, protože můj návrat na kurty nebyl úplně ideální,“ řekl Veselý po hladkém vítězství 6:2, 6:3.

Turnajová dvojka strávila na kurtu jen hodinu a čtvrt a skvěle servírovala. Přesně takový vstup do svého oblíbeného turnaje si Veselý představoval. Ve druhém kole na Veselého ovšem čeká nepříjemný soupeř – Australan Vukic, který prošel jistě kvalifikací a pak vyprovodil favorizovaného Laaksonena.

„Prostějovský turnaj je taková moje srdcovka, rád bych přidal další triumf. Ale samozřejmě ta cesta je ještě dlouhá,“ řekl ke svým ambicím Veselý.

LEHEČKA ZVLÁDL MARATON

O domácí radost se postaral i další hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka, který po tříhodinové bitvě vyřadil Portugalce Frederica Ferreiru Silvu.

Osmnáctiletý tenisový talent na prostějovské antuce navázal na kvalitní výkony z předchozích turnajů v Praze. Proti hráči elitní světové dvoustovky zvládl tříhodinový maraton.

„Je to strašně cenné vítězství a jsem o to víc rád, že se mi to povedlo tady doma v Prostějově, kde už dlouho trénuji, před zraky všech, kteří mě podporovali,“ prohlásil Lehečka v rozhovoru pro Tenisový svět. Proti Ferreirovi Silvovi vyhrál první set v tie-breaku.

„Pak už mi trochu odcházel první servis, kterým jsem si hodně pomáhal,“ přiznal Lehečka. Iniciativu tak převzal favorizovaný Portugalec, který se ve třetím setu dostal dokonce do vedení 4:2.

Pak ale Lehečkovi pomohl i šťastný brejk. „Dokázal jsem to vybojovat, zatnul jsem zuby a hrál od začátku až do konce,“ usmíval se Lehečka po vítězství 7:5 ve finálovém setu.

Ve druhém kole se česká tenisová naděje ve středu střetne se Srbem Nikolou Milojevičem, který překvapivě vyřadil šampiona Czech Open z roku 2018 Jaumeho Munara ze Španělska.

SVRČINA A KOLÁŘ BOJOVALI, ROSOL ZKLAMAL

Mezi velká zklamání prvního kola patří z českého pohledu vystoupení Lukáše Rosola. S Filipem Horanským ze Slovenska prohrál za hodinku a čtvrt. „Vypadá to, že jsem prohrál relativně lehce, ale hrálo se a šance byly. Mohlo to skončit klidně na moji stranu,“ hodnotil pro Tenisový svět Rosol, který si postěžoval na kvalitu centrkurtu.

„Filip jen vrací a bohužel je tenhle kurt rozbitý u základní čáry. Když zahrál delší balon, tak to bylo vabank, kam to skočí. Kolikrát jsem zahrál rám, nebo jsem to vůbec netrefil, jak byl ten kurt špatný,“ dodal Rosol.

Aspoň jeden vyhraný set zvládl sedmnáctiletý Dalibor Svrčina, kterému los přisoudil hráče elitní stovky Stefana Travagliu. Favorizovaný Ital dokázal zápas otočit. Svrčina si však spravil chuť ve čtyřhře po boku Davida Poljaka.

Posledním českým zástupcem ve dvouhře byl Zdeněk Kolář. Ani jeho bojovný a velmi kvalitní výkon nestačil na obhájce titulu, Španěla Pabla Andújara, kterému podlehl ve dvou setech.

Czech Open ve středu nabídne všech osm zápasů 2. kola dvouhry.

MONETA Czech Open

Dvouhra, 1. kolo:

Veselý (2-ČR) – Ivaška (Běl.) 6:2, 6:3, Lehečka (ČR) – Ferreira Silva (Por.) 7:6 (5), 4:6, 7:5, Andújar (1-Šp.) – Kolář (ČR) 6:4, 6:3, Horanský (SR) – Rosol (ČR) 6:4, 6:3, Travaglia (3-It.) – Svrčina (ČR) 3:6, 6:1, 6:1, T. Daniel (7-Jap.) – Bagnis (Arg.) 4:6, 6:4, 6:3, Milojevič (Srb.) – Munar (4-Šp.) 6:4, 6:3, Majchrzak (6-Pol.) – Safiullin (Rus.) 6:4, 6:4, Polmans (Aus.) – Coppejans (Bel.) 6:1, 6:4, Giustino (It.) – Galán (Kol.) 2:6, 6:3, 6:4, P. Martínez (5-Šp.) – Diez (Kan.) 6:2, 6:4, Vukic (Aus.) – Laaksonen (Švýc.) 6:4, 6:3, Kovalík (SR) – H. Chung (Kor.) 7:6 (5), 6:2, Stebe (Něm.) – Donskoj (8-Rus.) 5:7, 6:2, 6:2, Kližan (SR) – Bolt (Aus.) 6:3, 6:3, Popko (Kaz.) – Maden (Něm.) 3:6, 6:4, 6:1.

Středeční program:

Centr (11.00):

Lehečka - Milojevič, následuje: Andújar - Giustino, Vukic - Veselý, Kolář, Rosol - Erlich, Vasilevski.

Kurt 1 (11.00):

T. Daniel - Horanský, následuje: Majchrzak - M. Polmans, Kovalík - Stebe, Brkič, Margaroli - Poljak, Svrčina.

Kurt 2 (11.00):

Goransson, Oliveira - Balaji, Sharan, následuje: Travaglia - Popko, Kližan - P. Martínez, Diez, Vega Hernández - Arends, Pel.