Miljan Čurovič přebíral mužstvo s jedenácti porážkami v řadě. Dvanáctou schytalo Olomoucko s Nymburkem a očekávala se i třináctá proti Opavě. Jenže stejně jak se říká, že fotbal nemá logiku, tak podobně to je i s basketbalem.

„Bylo to hodně těžké utkání, protože Opava má svoji kvalitu. My jsme do zápasu dobře vstoupili a řekli si, že do toho dáme dnes všechno. Basketbal je v tomto spravedlivý a vrátil nám to,“ hodnotil hráč Olomoucka Lukáš Feštr.

Opava v úvodní čtvrtině získala čtyřbodový náskok, který držela i po poločase. Jenže ve třetí čtvrtině vládlo domácí Olomoucko a vyhrálo ji o deset bodl. Vytvořený náskok už si Hanáci pohlídali a překvapivě zvítězili 79:74, díky čemuž se odpoutali od posledního místa tabulky.

„Soupeř byl velkým favoritem, ale my jsme se semkli a měli jsme herní plán, kterého jsme se drželi. Velkou bojovností jsme utkání zvládli. Mám z toho radost, protože v Olomoucku jsou dobří kluci a zasloužili si to,“ chválil trenér Olomoucka Miljan Čurovič.

„Nebyl to žádný hezký basketbal, ale kdybychom hráli na krásu, byla by z toho porážka o třicet bodů,“ pokračoval kouč.

Šestnácti body se o výhru zasloužila nová posila Milan Nikolič. „Má rychlé nohy a velký přehled. Umí zakončit z dálky, nebojí se najet pod koš a okamžitě se vrací do obrany. Nemá problém udělat krok navíc a vypomoci spoluhráčům v defenzivě,“ chválil novou akvizici ještě před sobotním duelem sportovní manažer olomouckého klubu Michal Pekárek.

Nikoličovi zdatně sekundovali Lukáš Feštr s Erikem Klepačem třinácti body a Vučkovič deseti body a sedmi doskoky. „Kapitán Feštr zahrál skvěle. Parádně vedl tým a odvedl opravdu skvělou práci,“ pokračoval Čurovič superlativy.

„Přes nějaké mezírky se nám dařilo v obraně. V koncovce jsme byli lepší, proto je výhra zasloužená. Tentokrát jsme nebyli hloupí a nenechali si úspěch vzít. Nezalekli jsme se a přišla odměna,“ uzavřel Feštr.

„Olomoucko je nový tým pod novým trenérem. Udělali tlustou čáru za sérií porážek. Bylo vidět, že jsou hladoví, do zápasu vlétli s velkou energií,“ přidal svůj pohled trenér Opavy Petr Czudek.

Na tento úspěch bude chtít celek Olomoucka navázat po reprezentační přestávce ve čtvrtek 2. prosince na půdě Děčína.

Čtyřicetitisícová pomoc

Kromě duelu dopadla velice úspěšně také charitativní akce ve prospěch obecně prospěšné společnosti Šance Olomouc. Ze vstupného a dražby adventních věnců se vybralo rovných čtyřicet tisíc korun. Tato částka pomůže hematologicky, onkologicky a chronicky nemocným dětem.

„S paní ředitelkou Šance Olomouc Hertou Mihálovou jsme se shodli, že takovou částku jsme ani nečekali. Velké poděkování patří společnostem Silack, BP Stavby, Lorika CZ a REDSTONE real estate, které se do akce zapojili finančním darem nebo účastí v dražbě adventních věnců a pochopitelně také našim fanouškům, kteří přišli do hlediště,“ ocenil přístup olomouckých podnikatelů a příznivců klubu generální manažer BK REDSTONE Libor Špunda.

BK Redstone Olomoucko - BK Opava 79:74 (18:22, 20:20, 20:10, 21:22)

Nejvíce bodů: Nikolič 16, Feštr 13, Klepač 13, Vučkovič 10, Sehnal 8, Kněževič 8, Halada 6, Dragovič 5 - Šiřina 15, Markusson 15, Kouřil 11, Kvapil 10, Gniadek 7, Švandrlík 6, Zbránek 5, Páleník 3, Jurečka 3.

Rozhodčí: Blahout, Nejezchleb, Ulrych. Trojky: 9:6. TH: 14/27 - 16/24. Doskoky: 48:50. Fauly: 23:23. Ztráty: 14:14. Diváci: 412