Prostějovským volejbalistkám se poslední dobou povedlo najet na vlnu přesvědčivých vítězství ve třech sadách. Právě takového dosáhly i v šestém kole extraligy žen proti brněnskému Královu Poli, jež více vzdorovalo pouze v druhém dějství. Jinak bylo střetnutí dost hladké ve prospěch vedoucího celku tabulky.

Volejbalistky Prostějova | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Kromě úplného začátku do stavu 0:4 byl náš vstup do utkání v pořádku. První set jsme soupeře hodně tlačili dobrým servisem, Brno na to nedokázalo reagovat," začal své hodnocení prostějovský kouč Michal Matušov.

Zkažené podání, chyba v postavení, špatná přihrávka, soupeřův vítězný blok - a domácí kouč si za stavu 0:4 hned musel brát oddechový čas. Pomohl, neboť okamžitě následovala čtyřbodová šňůra i na druhé straně (4:4). Další kvartet získaných výměn za sebou přidaly Hanačky zanedlouho (5:6 - 9:6), těžily z výborného servisu a útoku, přidávaly rovněž kvalitní obranu. A chybující Královo Pole se rázem dostalo pod obrovský tlak, inkasovalo dokonce osmkrát v řadě z 9:7 na 17:7. Zahajovací díl tak byl naprosto jednoznačný - 25:13.

Zkraje druhé části Jihomoravanky rychle ztrácely (3:1, 5:2), ale od skóre 7:4 výrazně přidaly, obratem na 7:8 převahu vékáčka rázem zrušily. Přestaly dělat tolik (ne)vynucených hrubek, zlepšily veškeré činnosti a chvíli se držely mírně nahoře. Ale jen do té doby, než skvěle zapodávala Veronika Trnková, což celý prostějovský tým v čele s perfektně zakončující Pavlou Meidlovou a spol. nakoplo k vlastnímu otočení průběhu (9:10 - 13:10). Královo Pole se pak ještě vzchopilo dotažením z 16:12 na 16:15, načež nejtěsnější rozdíl hájilo. Ale úplný závěr o kousek neurvalo - 25:23.

Přesto si favoritky v dramatickém finiši trochu koledovaly tím, že opakovaně nepokládaly protiútoky po umně provedené defenzivě. Totéž se jim stalo nedlouho po jinak vydařeném úvodu třetí periody (4:1, 11:7), kde měly velký výpadek v jednom postavení. Brněnské družstvo toho pohotově využilo k šestibodovému zvratu na 11:13 a schylovalo se k dalšímu rovnocennému boji. Nicméně ženy VK okamžitě zareagovaly novým herním progresem, který přivál rozhodující volejbalový nápor v režii drtivých smečí Karin Šunderlíkové (18:14). A konec duelu už si lídryně soutěže s přehledem pohlídaly - 25:18 a 3:0.

„Ve druhé sadě nám ale podání odešlo, hosté se rozehráli, víc bodovali a skládali míče útokem, hlavně ze zóny dva, což jsme nezvládali ubránit, tohle nám ve druhém i třetím setu trochu vázlo. Také Královo Pole však chybovalo, tím nám pomohlo. Beru vítězství 3:0 a věřím, že náš výkon v příštím zápase opět ještě víc stoupne,“ uzavřel spokojený Michal Matušov.

Po odehraných sedmi zápasech jsou tak Prostějovanky stále stoprocentní. Už zítra ale budou pokračovat na palubovce aktuálně páté Ostravy.

VK Prostějov – VK Královo Pole 3:0 (25:13, 25:23, 25:18)

Rozhodčí: Ostranský, Kovář.

Diváci: 300.

Prostějov: Meidlová, Trnková, Šunderlíková, J. Smolková, Löff, Bajusz. Libero: Pállová. Střídaly: Faltínová, Dvořáková, Cholet. Trenér: Erik Nezhoda.

Královo Pole: Hrušecká, Pelikánová, Jelínková, Körmendyová, Kuníková, Pavlíková. Libera: Šmardová, Gronichová. Střídaly: Prchalová, Chlupová. Trenér: Michal Matušov.