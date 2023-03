Nevydařený závěr dlouhodobé části UNIQA extraligy završily prostějovské volejbalistky dalším klopýtnutím na vlastní palubovce. Tentokrát nestačily v posledním 33. kole na brněnské Šelmy, jež hrály většinu ze čtyř vzájemných sad lépe a po právu si odvezly tříbodové vítězství. Ve čtvrtfinále tak narazí na regionální rivalky z Olomouce.

Volejbalistky Prostějova. | Foto: Deník/David Kubatík

„První dva sety jsme zkoušeli s Veronikou Trnkovou na účku, ale v dané sestavě nám hra moc nefungovala a málo jsme se prosazovali útokem. Přesto nebyla úvodní sada ještě tak špatná, nicméně při vedení v koncovce jsme nevyužili bodový míč a pak už to neotočili," hodnotil zápas zklamaný prostějovský trenér Miroslav Čada.

Špatný začátek (1:5) Hanačky bleskově odčinily v jednom postavení, kdy Kateřina Kvapilová skvěle podávala a její parťačky neméně skvěle blokovaly. Šestibodová šňůra znamenala obrat na 7:5, vzápětí vedl domácí tým už 9:6. Potom se průběh zahajovací části vyrovnal a každý chvilku tahal pilku. Anna Širůčková otočila z 13:9 na 13:14, neboť působila značné problémy na příjmu. Houpačka i pak pokračovala (14:16, 18:17, 19:20, 22:21) a závěr rozhodl další přihrávkový propad vékáčka - 22:25.

Na povedený finiš navázalo hostující družstvo i zkraje druhé periody, naopak Čadovy svěřenkyně se zle trápily. Extrémně často chybovaly jak na zmíněném příjmu, tak v ostatních činnostech a vůbec nezvládaly tlak Šelem. Ty dominovaly především razancí, k tomu byly mnohem jistější a rychle utekly na 2:12. Teprve pak se rozhozený prostějovský celek trochu srovnal, nenabíral ještě větší ztrátu, ale dlouho ani nedotahoval. Až od skóre 6:16 dokázal předvést lepší pasáže, celkově však stále tahal za výrazně kratší konec herního provazu - 15:25.

Totter před semifinále: Všichni čekají valašské finále, zkusíme to tedy nabourat

Téměř kompletně prostřídaná prostějovská sestava nechytila ani úvod třetího pokračování (1:3), leč potom polařskou bojovností vydřela několik dlouhých výměn a vrátila se do střetnutí. Zvrat na 6:3 a následně i 14:6 dal ženám v růžovomodrých dresech šanci zachránit mač zejména zásluhou pronikavého zvednutí obrany. Hrubky rázem přešly na stranu protivnic, jež úplně poztrácely předchozí lauf, komplexně pronikavý progres veškerých činností Soni Novákové a spol. naprosto změnil vývoj bitvy - 25:12.

Svou krizi ovšem Jihomoravanky hodily za hlavu, načež vydařeným vstupem do čtvrtého dějství znovu šly nahoru (1:5). Stačilo pár minut a hanácký soubor pod jejich zvýšeným náporem opět zcela vypadl z role, aby záhy nastřádal těžko řešitelné manko 3:12. Do stavu 7:16 to skutečně vypadalo na jasnou záležitost, avšak domácí plejerky zabraly směrem k možnému poslání duelu do tiebreaku (11:16, 14:18). Soupeřky jim ale ve zbytku klání tuhle naději nemilosrdně vzaly - 17:25 a 1:3.

„Kromě třetího setu, který patřil jednoznačně nám, byl soupeř jistější jak v obraně, tak po útočné stránce. A zaslouženě zvítězil. My teď máme týden, abychom se co nejlépe připravili na play off," uzavřel Miroslav Čada.

V tom čeká úřadující mistryně regionální rival z Olomouce, který vlivem špatných výsledků zejména z druhé poloviny základní části skončil až na šestém místě.

Sérii odstartují doma 25. března. V Olomouci se bude hrát v úterý 28. a znovu v Prostějově v pátek 31. března. Případný čtvrtý duel by se uskutečnil v pondělí 3. dubna v Olomouci a pátý by ve čtvrtek 6. dubna odehrály doma.

VK Prostějov – VK Šelmy Brno 1:3 (22:25, 15:25, 25:12, 17:25)

Rozhodčí: Grabovský, Horký.

Diváci: 350.

Prostějov: Bajusz, Silva, Kvapilová, Trnková, J. Smolková, Löff. Libero: Stavinohová. Střídaly: M. Smolková, Meidlová, Nováková, Nikolova. Trenér: Miroslav Čada.

Brno: Širůčková, Šmídová, Kyrychenko, Marková, Havlíčková, Kozubíková. Libero: Chevalierová. Střídaly: Šotkovská, Dubianska, Beránková, Podhrázká. Trenér: Ondřej Boula.