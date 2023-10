Řečeno fotbalovou terminologií bylo sobotní krajské derby v rámci pátého kola extraligy žen v hale Národního sportovního centra Prostějov hrou na jednu bránu. Přerovské volejbalistky s výjimkou většiny druhé sady vůbec nezvládaly čelit špičkové produkci favorizovaného vékáčka, jež tentokrát nemělo s jasným vítězstvím žádné trable.

Volejbalistky Prostějova | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Jsem rád za jasný výsledek 3:0, ale nemůžeme takhle hladké vítězství brát za samozřejmost. Také jsem rád, že hráčky, které nastoupily, si dobře zastaly své pozice. Prostor dnes dostala mladá blokařka Julie Bažó, jež udělala hodně dobrých věcí na hřišti. Stejně jako třeba Josefína Smolková po návratu z univerzálu na smeč. Je fajn, že nám nejen tyhle věci fungují," říkal po zápase kouč prostějovských vítězek Michal Matušov.

Hned zkraje střetnutí inkasoval domácí tým tři body za sebou (1:0 - 1:3), ale tohle krátké zaváhání rychle překonal. V následné pasáži dobře podával, výborně bránil na síti i v poli a kvalitně útočil, což vedlo k razantně okamžitému obratu na 9:5. Nápor navíc pokračoval, hostující družstvo se dostávalo pod značný tlak výborného výkonu Prostějova. Vznikl tak herní rozdíl třídy s odpovídajícím dílčím výsledkem 25:13.

Na začátku druhého dějství prostějovská ofenzivní převaha klesla. Hráčky Přerova zlepšily nejen obrannou činnost, přestaly tolik nevynuceně chybovat a držely krok. Uprostřed sady hráčky Prostějova přece jen trochu víc odskočily (9:8 - 13:10), jenže bojovné protivnice pohotově ztrestaly jejich krátký výpadek srovnáním na 13:13. A tím donutily reagovat lídryně tabulky okamžitým trhákem sérií čtyř vítězných výměn za sebou (17:13). Nicméně rozhodující nebyl, neboť Přerovanky brzy dotáhly z 19:15 na 19:18. Až v koncovce při ostrém servisu střídající Julie Bažó úplně odpadly (25:18).

Dominantním závěrem se vékáčko vrátilo do původní pohody a start do třetí části mělo drtivý. Další dlouhou šňůru, tentokrát šestibodovou (0:1 - 6:1), následovala pokračující volejbalová aktivita Matušovových svěřenkyň, jež vůbec nepolevovaly. Naopak nabraly takové tempo, že soupeřky odsoudily do role statistek. Každé domácí plejerce se maximálně dařilo, fanoušci aplaudovali suverénnímu představení svého mančaftu (15:4). Teprve finiš krajského derby měl rovnocennější ráz, ovšem hladký triumf Prostějova to nijak neovlivnilo (25:14).

„Po zkušenosti z minulého utkání s Přerovem v poháru jsme chtěli být hodně agresivní v útoku a kromě úplného začátku se nám to potom dařilo. Za mě byl dnešní zápas O.K,“ uzavřel Michal Matušov.

„Gratuluji Prostějovu k vítězství, jinak toho moc neřeknu. Jen to, že se musíme dobře připravit na další utkání a odehrát ho mnohem lépe než to dnešní,“ vyjádřil se k utkání i kouč poražených Zubřic Radim Vlček.

VK Prostějov – Volejbal Přerov 3:0 (25:13, 25:18, 25:14)

Rozhodčí: Lenert, Ištvanech.

Diváci: 260.

Prostějov: Bajusz, Meidlová, Trnková, Šunderlíková, Cholet, Löff. Libero: Pállová. Střídaly: Bažó, Faltínová, J. Smolková, M. Smolková, Abendroth. Trenér: Michal Matušov.

Přerov: Tinklová, Vajdová, McClellan, Kovačič, Lazárková, Kohoutová. Libero: Kulová. Střídaly: Zatloukalová, Hůsková, Šrámková, Köhlerová, Horská, Oujezdská, Martincová. Trenér: Radim Vlček.