„I přes konečné skóre 3:0 na sety to bylo velice vyrovnané utkání. My jsme spokojeni pouze s výsledkem, protože s naší předvedenou hrou určitě nemůžeme být," hodnotil kriticky zápas po jeho skončení kouč Prostějova Miroslav Čada.

Severomoravankám se během letošní sezóny dosud moc nedaří, ovšem na obhájkyně titulu nastoupily sebevědomě. A po obratu z 5:6 na 9:6 měly v úvodu navrch. Nejisté Hanačky však vzápětí omezily vlastní chyby, načež postupným zlepšováním získaly až pětibodový náskok. Občasné menší výpadky jim pak trochu zkomplikovaly závěr prvního dějství, přesto třetí proměněný setbol zamezil vzdorujícím soupeřkám v ještě větším rozletu – 22:25.

Většinu druhé části měl následně pod kontrolou hostující tým. Především zásluhou často skórujících Jéssicy Silvy na univerzálu a Michaely Smolkové na smeči dlouho udržoval vedení o jeden až čtyři body, leč domácí plejerky zase nic nevzdávaly. Mohly se opřít o kvarteto Margarita Buvinič, Sandra Skřivanová, Marta Dabrowska a Michaela Hadáčková, z koncovky se tak stal velký thriller. Ostravské družstvo nejprve vyrovnalo ze 7:11 na 17:17 a vzápětí otočilo ze 17:19 na 20:19. A po odvrácení dvou setbolů hned mělo i jeden vlastní (25:24). Nicméně tuhle kritickou chvíli Čadovy svěřenkyně zažehnaly, aby po další přetahované přece jen těsný finiš zvládly a zvítězily 29:27.

Ve třetím dílu to potom vypadalo, že úřadující šampiónky Česka bez dalších komplikací dospějí k triumfu, aniž by ztratily setovou kytičku. Vysoký standard znovu odváděla Silva, výborně mač sedl Smolkové a s občasnou pomocí ostatních parťaček bylo vékáčko dlouho o něco vepředu. Za stavu 13:17 se ale prostějovská kvalita povážlivě zasekla při podání Skřivanové, výběr TJ rázem vedl díky šňůře pěti získaných výměn za sebou 18:17. Nejtěsnější výhodu hájil až do skóre 23:22, pro vedoucí mančaft tabulky dost vachrlatý. Naštěstí hanácká družina včas zabrala a posledním sprintem si vysloužila úlevnou radost, když vyhrála 25:23 a celkově pak 3:0.

„Rozhodlo více chyb domácích především na podání a v útoku. Soupeř hrál riskantně, ale jeho chybovost byla vysoká, což nám pomohlo k vítězství,“ dodal ještě na závěr Miroslav Čada.

Prostějovanky jsou tak stále neporaženy a už dnes je doma čeká další těžká zkouška. V rámci hanáckého derby totiž na své palubovce přivítají Vysokoškolačky z Olomouce.

TJ Ostrava – VK Prostějov 0:3 (-22, -27, -23)

Rozhodčí: Trumpeš, Ostranský.

Čas: 99 minut.

Diváci: 250.

Ostrava: Chládková, Kašparová, Buvinič, Hadáčková, Skřivanová, Dabrowska, Jasečková, Vytisková, Jedličková, Bauerová. Libero: Jančová. Trenér: Zdeněk Pommer.

Prostějov: Bajusz, Faltínová, Kvapilová, Silva, Smolková, Löff 8, Nováková. Libero: Stavinohová Trenér: Miroslav Čada.