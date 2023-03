Po liberecké divočině byl i zahajovací set sobotního střetnutí jako na houpačce, byť ne tak extrémní. Přesto Hanačky dobře začaly (2:4), následný výpadek na 5:4 odčinily okamžitým zlepšením (6:7) a další herní propad znovu vystřídaly svým progresem (14:9 - 15:16). Avšak od té chvíle jako když utne, až do koncovky získalo jasnou převahu domácí družstvo. Táhly jej univerzálka Monika Brancuská se smečařkou Lucií Kalhousovou, které špatně fungující prostějovská obrana nedokázala zastavovat - 25:21.

Zkraje druhé části šlo oživené vékáčko do trháku 1:6, vyšší volejbalovou kvalitu pak drželo až do stavu 7:10, kdy přišla série různých zaváhání (12:11, 15:13). Byla na něm patrná velká nejistota i rostoucí nepohoda, kterou nezrušilo ani dílčí vzepětí v podobě obratu na 17:18, neboť následovalo nové celkové zhoršení. Rozjeté Olympačky s výbornou polařskou defenzivou měly zřetelně navrch - 25:21.

Také třetí dějství odstartovalo pro hostující kolektiv nadmíru slibně. Hodil za hlavu předchozí trápení a opět utekl na 1:6, načež pokračoval v komplexnějším představení, tentokrát do poloviny sady (10:13). Vzápětí pomohl nezdolným soupeřkám několika zbytečnými hrubkami, čehož pražský výběr využil k obratu na 17:15. Při skóre 21:18 již vypadalo vše rozhodnuto, nicméně Čadovy svěřenkyně nic nezabalily, naopak ještě zkusily zabojovat. A v dramatickém závěru se zachránily. A to i přesto, že hned dva setboly zahodily zkaženými servisy. Čtvrtý ale proměnily - 25:27.

Čtvrtou periodu však Simona Bajusz a spol. otevřely zle. Nejen přihrávka VK zde klesla do hlubokého podprůměru, zatímco sebevědomé Pražanky vršily náskok (3:0, 6:1, 9:2, 12:4). Teprve poté se Hanačkám podařilo nepříjemnou krizi překonat, jenže bylo pozdě. Lepší Mitáčovy svěřenkyně navzdory jedné povedenější pasáži papírových favoritek (16:8 - 16:11) neměly žádné další trable, aby zbytek duelu přesvědčivě ovládly - 25:18 a 3:1.

„Olymp i velice dobře bránil v poli. Na blocích jsme sice byli trošku lepší my, ale celkově v obraně dominoval právě díky skvělému poli. Verča Dostálová tam zvedla téměř každý míč. Nás to potom znejistilo a neměli jsme se jak prosadit. Sice dobře útočila Raquel Löff, ale to na vítězství nestačí," uzavřel Miroslav Čada.

Prostějovanky jsou tak po dvou prohrách v řadě druhé. V příštím kole navíc budou muset toto umístění bránit. Ve čtvrtek od 18 hodin totiž budou hostit dotírající se brněnské Královo Pole.

PVK Olymp Praha - VK Prostějov 3:1 (21, 21, -25, 18)

Rozhodčí: Slezák a Koutník.

Čas: 121 minut.

Diváci: 150.

Olymp Praha: Šmídová, Kalhousová, Žáková, Brancuská, Virtová, Šimáňová. Libero: Dostálová. Střídaly: Pešková, Brichtová, Poloučková, Kelnárová, Gajdová. Trenér: Stanislav Mitáč.

Prostějov: Bajusz, Silva, Kvapilová, Trnková, Nikolova, Löff. Libero: Stavinohová. Střídaly: Nováková, M. Smolková, Meidlová. Trenér: Miroslav Čada.