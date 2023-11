Tak tohle byl souboj hodný zápasu mezi dvěma aktuálně nejlepšími celky extraligy. Strhující řežbě prostějovských a libereckých volejbalistek nechybělo opravdu nic, včetně vydatného kvanta špičkové a pro příznivce hodně líbivé hry. Zvítězit ale mohl pouze jeden, což nakonec byla Dukla, a to nejtěsnějším možným výsledkem.

Volejbalistky Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Mrzí mě, že nemůžu svým hráčkám pogratulovat k vítězství. Byl to napínavý zápas jako na houpačce, a nakonec musím poblahopřát soupeři, který dnes měl Nikolu Kvapilovou. Ta v rozhodujících momentech hrála geniální údery a lámala bodový stav na stranu Dukly ve všech třech setech, které jsme těsně ztratili," říkal po zápase prostějovský kouč Michal Matušov.

Hanačky měly výborný nástup. Minimálně kazily, dobře bránily a dostávaly soupeřky pod tlak podáním i útokem, což vedlo k vybudování náskoku 6:2. Když pak Severočešky dotáhly (7:5), domácí tým hned ještě víc utáhl šrouby a precizně komplexním výkonem utekl až na rozdíl osmi bodů, který bez jakýchkoliv problémů udržel - 25:16.

Na svou výraznou převahu prostějovské hráčky navázaly i zkraje druhé části (3:0), následně Dukla jejich ofenzivu přibrzdila, poměr sil na palubovce se vyrovnal (8:7). Obě družstva skvěle bránila v poli, fanoušky zaplněné hlediště se bavilo spoustou krásných dlouhých výměn. Vékáčko přitom převzalo větší chybovost a sérií čtyř inkasovaných bodů za sebou poprvé během střetnutí prohrávalo (10:7 - 10:11). Zlepšený Liberec postupně získával stále citelnější náskok, až spolehlivě srovnal setový poměr - 21:25.

Kolektiv zpod Ještědu táhla skvěle zakončující Nikola Kvapilová, ovšem ženám VK se na začátku třetího dějství povedlo rozhodit jeho do té doby precizně fungující přihrávku (0:1 - 4:1). Matušovovy svěřenkyně si dost pomáhaly pevnými bloky, ale ofenzivní úspěšnost jim poněkud klesala. Proto Gálíkův soubor manko záhy zlikvidoval (7:7). Potom však účinně zaservírovala Simona Bajusz, společně s parťačkami se znovu chytily a šňůrou pěti výměn v řadě se utrhly na 12:7. Nicméně protivnice okamžitě kontrovaly (13:13), drama pokračovalo. Rozseknula ji teprve úplná koncovka - 24:26.

FOTO: Eskáčko na závěr podzimu padlo. Brutální nekvalita, soptil Zavadil

Úroveň atraktivního mače neklesala ani ve čtvrté periodě, kde domácí mančaft postupně nabíral silnější dech (4:5 - 8:6), leč nezdolné dámy ve žlutých dresech okolo vynikající N. Kvapilové pořád maximálně vzdorovaly (8:8), jako by jim nešlo víc odskočit. Vyšlo to až soustředěným náporem při podání střídající Josefíny Smolkové, kdy celá hanácká družina vystupňovala výkon do super otáček, a trhák z 13:12 na 21:14 odpor sokyň přece jen zlomil - 25:16.

Rozhodoval tedy tiebreak, v němž strhující bitva gradovala. Prostějovanky se rychle trhly na 4:1, načež většinu náskoku stejně rychle ztratily (4:3). Uprostřed soudné sady navíc opakovaně zaváhaly a pohotová severočeská ekipa otočila ze 7:5 na 7:9. Tohle ji definitivně posadilo na koně a vypadalo to, že z něj už nesleze. Chyba lávky, hostitelky velkým vzepětím srovnaly z 9:13 na 13:13, pak ale po obrovském boji stejně o fous padly - 13:15 a 2:3.

„Myslím, že jsme byli na Liberec dobře připravení, ale nedokázali ho víc zatlačit servisem. Což takový problém nebyl, spíš něco jiného. Když jsme mohli a měli, tak jsme to neudělali,“ uzavřel Michal Matušov.

Nyní čeká jeho soubor čtvrteční odveta Challenge Cupu proti řeckému PAOK. V ten následující čtvrtek potom v rámci desátého kola extraligy pojede na palubovku Frýdku-Místku.

VK Prostějov – VK Dukla Liberec 2:3 (25:16, 21:25, 24:26, 25:16, 13:15)

Rozhodčí: Hladišová, Slezák.

Diváci: 420

Prostějov: Cholet, Trnková, Šunderlíková, Faltínová, Löff, Bajusz. Libero: Pállová. Střídaly: Meidlová, M. Smolková, Abendroth, J. Smolková. Trenér: Michal Matušov.

Liberec: Robins-Hardy, Šulcová, K. Kvapilová, N. Kvapilová, Herdová, Vyklická. Libero: Kolářová. Střídaly: Dvořáková, Formánková, Pragerová, Frankevych, Mello. Trenér: Libor Gálík.